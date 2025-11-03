Мои заказы

Художественный музей имени А. Н. Радищева – экскурсии в Саратове

Найдено 5 экскурсий в категории «Художественный музей имени А. Н. Радищева» в Саратове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Саратов от основания до наших дней
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Саратовские мельницы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
Завтра в 14:30
11 дек в 13:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Пять звезд саратовского модерна
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    3 ноября 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Мы с друзьями первый раз приехали в Саратов. Экскурсию нам провела Виктория 26 октября. Всё было замечательно. Виктория нам показала
    читать дальше

    основные достопримечательности города: около диаграммы она очень интересно рассказала про прошлое и настоящее Саратова. На Соколовой горе мы увидели Саратов с высоты птичьего полёта, полюбовались красотами, узнали историю создания памятника «Журавли». С удовольствием посетили Саратовский лимонарий. Всем рекомендую эту экскурсию, которая будет интересна и детям, и взрослым.

  • С
    Светлана
    2 ноября 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ - это всё о
    читать дальше

    чудесной экскурсии по Саратову. Мария невероятно обаятельна и умеет заинтересовать увлекательными историческими фактами. Ещё раз спасибо большое за чудесно проведённое время!

    Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ
  • А
    Андрей
    8 сентября 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Вдвоем с женой мы побывали на экскурсии с Викторией по Саратову. Передвижение по городу было на комфортабельном автомобиле с аккуратным
    читать дальше

    водителем, с пешеходными прогулками в наиболее важных местах. Виктория была полностью занята рассказом о городе и его знаковых местах и персонах. Мы посетили все, что ожидали, узнали много интересного об истории, архитектуре, жителях Саратова, многие городские легенды. Особенно запомнились посещения Троицкого собора (самый старый в городе) и Соколовой горы с мемориалом «Журавли». Все прошло строго по плану, весьма насыщенно и увлекательно. Изюминкой поездки был визит в местный лимонарий (мини-ботанический сад). Там было необычно, но возникла мысль, что внедрять этот визит в структуру обзорной экскурсии по городу было спорно. Лучше бы мы сходили туда отдельно. Также, как сразу после экскурсии посетили музей им. Радищева (по настоятельной рекомендации Виктории), где было очень познавательно и неожиданно много реально выдающихся экспонатов.
    Спасибо за эту экскурсию, честно рекомендуем всем!

  • Д
    Дина
    27 августа 2025
    Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
    Большое Спасибо Виктории за увлекательное путешествие в историю Саратова 😊😊😊 Наша группа осталась Очень Довольна ☺️☺️☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Художественный музей имени А. Н. Радищева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
  2. Саратов от основания до наших дней
  3. Саратовские мельницы
  4. Пять звезд саратовского модерна
  5. Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Театральная площадь
  3. Саратовский Мост
  4. Саратовский Лимонарий
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Парк «Липки»
  7. Проспект Кирова
  8. Набережная
  9. Площадь Чернышевского
  10. Улица Волжская
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2025
Сейчас в Саратове в категории "Художественный музей имени А. Н. Радищева" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 7500. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Саратове на 2025 год по теме «Художественный музей имени А. Н. Радищева», 62 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль