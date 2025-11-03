Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
Завтра в 14:30
11 дек в 13:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли3 ноября 2025Мы с друзьями первый раз приехали в Саратов. Экскурсию нам провела Виктория 26 октября. Всё было замечательно. Виктория нам показала
- ССветлана2 ноября 2025Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ - это всё о
- ААндрей8 сентября 2025Вдвоем с женой мы побывали на экскурсии с Викторией по Саратову. Передвижение по городу было на комфортабельном автомобиле с аккуратным
- ДДина27 августа 2025Большое Спасибо Виктории за увлекательное путешествие в историю Саратова 😊😊😊 Наша группа осталась Очень Довольна ☺️☺️☺️
