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Саратов с высоты: прогулка по городу и лучшие обзорные точки

Увидеть исторический центр и подняться на автомобиле на две горы
Приглашаю посмотреть на город взглядом местного жителя — с возвышенностей вокруг Саратова, куда путешественники не добираются.

Начнём с популярных улиц и площадей центра, а затем отправимся смотреть на город с высоты и выяснять, как он рос и развивался.

Вам предстоит увидеть старый аэропорт, оказаться на горе Раздельной и добраться до Соколовой горы, чтобы сравнить панорамы.
Саратов с высоты: прогулка по городу и лучшие обзорные точки
Саратов с высоты: прогулка по городу и лучшие обзорные точки
Саратов с высоты: прогулка по городу и лучшие обзорные точки

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • самое старое каменное здание — Троицкий собор.
  • символ города — автомобильный мост через Волгу.
  • административную зону — Театральную площадь.
  • туристический центр с консерваторией и парком «Липки».
  • место, где учился Гагарин.
  • крытый рынок.
  • Соколовую гору и памятник «Журавли».
  • старый аэропорт и смотровую площадку у него.
  • вид с горы Раздельная.

Я расскажу:

  • кто и зачем планировал Саратов и причём здесь Степан Разин и Адольф Гитлер, шелкопряд и французы.
  • чем жил наш город в разные столетия.
  • откуда взялись некоторые местные топонимы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковой машине без детских кресел.
  • Подходит для маломобильных людей (для них поездку в парк на Соколовой горе заменю на локацию на этой же горе, но со стороны Затона).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У бывшего Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Я родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами — опыт местной журналистики, а значит, я знаю, как увлечь,
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и могу добавить перчинки в свои рассказы. Мне важно показывать вам причинно-следственные связи: почему случилось именно так и что это значит для нас сегодня. При этом я бережно отношусь к вашему времени, поэтому рассказываю ёмко и по существу. Пойдемте, я покажу вам свой город и окрестности так, что вы не захотите уезжать.

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