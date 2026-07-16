Приглашаю посмотреть на город взглядом местного жителя — с возвышенностей вокруг Саратова, куда путешественники не добираются.
Начнём с популярных улиц и площадей центра, а затем отправимся смотреть на город с высоты и выяснять, как он рос и развивался.
Вам предстоит увидеть старый аэропорт, оказаться на горе Раздельной и добраться до Соколовой горы, чтобы сравнить панорамы.
Начнём с популярных улиц и площадей центра, а затем отправимся смотреть на город с высоты и выяснять, как он рос и развивался.
Вам предстоит увидеть старый аэропорт, оказаться на горе Раздельной и добраться до Соколовой горы, чтобы сравнить панорамы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самое старое каменное здание — Троицкий собор.
- символ города — автомобильный мост через Волгу.
- административную зону — Театральную площадь.
- туристический центр с консерваторией и парком «Липки».
- место, где учился Гагарин.
- крытый рынок.
- Соколовую гору и памятник «Журавли».
- старый аэропорт и смотровую площадку у него.
- вид с горы Раздельная.
Я расскажу:
- кто и зачем планировал Саратов и причём здесь Степан Разин и Адольф Гитлер, шелкопряд и французы.
- чем жил наш город в разные столетия.
- откуда взялись некоторые местные топонимы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковой машине без детских кресел.
- Подходит для маломобильных людей (для них поездку в парк на Соколовой горе заменю на локацию на этой же горе, но со стороны Затона).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У бывшего Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Я родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами — опыт местной журналистики, а значит, я знаю, как увлечь,
Входит в следующие категории Саратова
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