Смотровые площадки Саратова

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Саратове, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
«Также посетите смотровую площадку, откуда видно практически весь город»
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Саратовская рулетка
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Саратову
Путешествие по Саратову станет незабываемым благодаря увлекательному маршруту и неожиданным сюрпризам. Узнайте больше о городе и его истории
«Соколовая гора — смотровая площадка, отсюда открывается вид на историческую и не только части города»
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Саратов исторический и тропический
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Саратов исторический и тропический
Погрузитесь в атмосферу Саратова: от исторических памятников до тропических растений. Незабываемые виды и уникальные лимоны ждут вас
«Сделаем остановку на Соколовой горе — с её смотровой площадки которой открывается захватывающий вид»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2025
    Саратовская рулетка
    Дата посещения: 23 мая 2025
    Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Юлия лучший экскурсовод, за 4 часа мы узнали все главные исторические события города Саратова.
    читать дальше

    Обзор с Соколовой горы - это впечатляющее событие, восторг от красоты Волги. Огромная благодарность за хорошо проведенное время, за поездку в город Энгельс

  • М
    Марина
    26 июня 2025
    Саратовская рулетка
    Спасибо Юлии за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию! Увлекательная подача материала. Нестандартно, абсолютно не скучно, много узнали о городе и
    читать дальше

    его истории. Экскурсия не заученный рассказ, Юлия рассказывает в процессе общения, может интересно подать все факты. В конце экскурсии обещанная «изюминка». Дети крутили рулетку и нам выпало «прокатиться по мосту через Волгу». Но поскольку на следующий день у нас с Юлией была запланирована еще одна экскурсия — в Парк покорителей космоса и Энгельс, куда мы могли попасть только, прокатившись по мосту через Волгу, то Госпожа Удача в лице Юлии предложила нам интересную замену — поездку в природный парк Кумысная поляна. Настоящее природное сокровище Саратова, лес на горе, прекрасные виды,чистый воздух, много родников. Мы добрались до родника «Богатырский» с чистой родниковой водой.

  • К
    Катерина
    22 июня 2025
    Саратовская рулетка
    Сегодня моя семья была на экскурсии у Юлии. ВЕЛИКОЛЕПНО! Спасибо за то, что сумели показать привычный город с необычной стороны. 7 звёздочек из 5!!
  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Саратовская рулетка
    У Юлии заказывали экскурсию "Саратовская рулетка" на машине. Отличный экскурсовод, успевала вкратце сообщить важную информацию про очередное здание, которое мы
    читать дальше

    проезжали. Единственное, что жаль, не удалось во многих местах припарковаться, чтобы чуть подробнее узнать, я уверена, Юлия могла бы еще больше интересного рассказать. В промежутках рассказывала просто интересные факты о городе. В ее рассказах так и встает перед глазами старый облик города:"А здесь стояла крепостная стена, мы как раз проехали бы через ворота" — и словно призрачные стены вырастают на фоне современных построек. Завершилась рулетка одним из самых интересных для нас вариантов — поездкой в Энгельс по мосту через Волгу.

  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2024
    Саратовская рулетка
    В конце октября были на этой замечательной экскурсии. Спасибо Юлии за прекрасный рассказ и за сюрприз, выпавший на рулетке:). Детям и взрослым понраилось.

