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Активности – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Саратове, цены от 4370 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Начало: У цветомузыкального фонтана
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Драгоценный Саратов: ювелирный мастер-класс
Познакомьтесь с ювелирным производством и создайте собственное кольцо! Откройте для себя секреты мастеров и научитесь отличать фальшивое золото
Начало: На улице Некрасова
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Пешая
1.5 часа
-
5%
Квест
до 10 чел.
Тайна саратовского фараона
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
Завтра в 11:00
2 июл в 11:00
4370 ₽4600 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
  2. Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
  3. «Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театральная площадь
  3. Набережная
  4. Саратовский Мост
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Парк «Липки»
  7. Проспект Кирова
  8. Саратовский Лимонарий
  9. Площадь Чернышевского
  10. Улица Волжская
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2025
Сейчас в Саратове в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 4370 до 17 000 со скидкой до 5%.
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