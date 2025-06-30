Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Начало: У цветомузыкального фонтана
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Драгоценный Саратов: ювелирный мастер-класс
Познакомьтесь с ювелирным производством и создайте собственное кольцо! Откройте для себя секреты мастеров и научитесь отличать фальшивое золото
Начало: На улице Некрасова
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Квест
до 10 чел.
Тайна саратовского фараона
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
Завтра в 11:00
2 июл в 11:00
4370 ₽
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Активности»
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