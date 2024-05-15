Необычные дома в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Саратове, цены от 3 339 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главная площадь Саратова глазами исследователя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:00
14 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Модерн и неоклассицизм в Саратове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами
Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339 за всё до 8 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
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    менялись эти здания, что располагалось ранее, что сейчас, как и почему здания перестраивались. Два часа пролетели незаметно. Видно, что Александр душой болеет за свой город, изучает детали, ответственно относится к материалу, который транслирует.

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3 339 до 11 305 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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