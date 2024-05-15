читать дальше менялись эти здания, что располагалось ранее, что сейчас, как и почему здания перестраивались. Два часа пролетели незаметно. Видно, что Александр душой болеет за свой город, изучает детали, ответственно относится к материалу, который транслирует.

Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как