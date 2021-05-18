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Полезная информация о Саратове

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Местное время в Саратове
23:5221
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСаратов
По-английскиSaratov
Столица регионаСаратов является столицей региона
Население города863 725 чел.
АэропортыГагарин GSV, Саратов Центральный RTW
Часовой поясEurope/Saratov
Средняя высота72 м. от уровня моря

Где находится Саратов на карте

Саратов фото города
Саратов

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