Полезная информация о Саратове
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Местное время в Саратове
23:5221
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Саратов
|По-английски
|Saratov
|Столица региона
|Саратов является столицей региона
|Население города
|863 725 чел.
|Аэропорты
|Гагарин GSV, Саратов Центральный RTW
|Часовой пояс
|Europe/Saratov
|Средняя высота
|72 м. от уровня моря
Где находится Саратов на карте
Саратов
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