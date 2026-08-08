Проспект Столыпина в 19 веке называли «Невским» (с намёком на Петербург), а сегодня знают как «Саратовский Арбат». По нему мы и будем гулять. Я познакомлю вас с историей города, покажу красивые дома и поделюсь местными легендами.
Вы увидите особняк, над которым работал сам Фёдор Шехтель, «замок Елены Прекрасной», дом с барельефом сфинкса и многое другое!
Вы увидите особняк, над которым работал сам Фёдор Шехтель, «замок Елены Прекрасной», дом с барельефом сфинкса и многое другое!
Описание экскурсии
Шедевры модерна и звёздные имена
- Восхититесь особняком К. К. Рейнеке над которым работал сам Фёдор Шехтель — автор Ярославского вокзала в Москве
- Отыщете «замок Елены Прекрасной» (особняк Бореля), дом с барельефом сфинкса (особняк Скворцова) и знаменитый «дом с кариатидами» (доходный дом Яхимовича)
- Увидите, как кафельная плитка и изысканный декор преображали фасады бывшей Немецкой улицы, как в доме Красновского
Конструктивизм и авангард
- Пройдёте по местам силы советского архитектурного эксперимента: вас ждут жилой дом «Новый быт» с его плавными очертаниями, строгое здание Техникума нефтескладского хозяйства и монументальный «Дом книги»
Тайны купеческого быта и доходных домов
- Заглянете во дворы-колодцы дома Блюма, напоминающие петербургские, и узнаете, где располагались знаменитые «номера Эрфурта»
- Увидите дом с кондитерской Прачкина (доходный дом Быкова), филиал Петербургского ломбарда с вензелями и дом Воронцова, где нижние этажи сдавались под торговлю
- Обратите внимание на детали: например, на металлические узоры лестницы в доме купца Бестужева с клеймом литейного завода Анны Чирихиной
А ещё узнаете истории Митрофановского базара, псевдоготической Саратовской консерватории, собора святого Климента, каменной шатровой церкви «Утоли моя печали» и многих других зданий!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 321 туриста
Я практикующий архитектор. Родился и живу в Саратове. Основная тема моих экскурсий — архитектура классицизма на рубеже 18–19 веков. А также модерн и современная архитектура 1990–2020 годов. Буду рад открыть вам историю и архитектурное наследие родного города!
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