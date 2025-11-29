Собираетесь на выходные в Сергиев Посад? Не знаете, как начать знакомство с городом? Начните его с обзорной экскурсии! Наша прогулка пройдёт по площадям, уютным улочкам и историческим местам, откуда открываются живописные виды на Троице-Сергиеву лавру.
Вы узнаете о жизни и подвигах Сергия Радонежского, роли монастыря в истории России, паломниках прошлых веков и о том, чем жило население старинного Посада.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- живописную панораму Троице-Сергиевой лавры с Блинной горы
- древние площади города — Пятницкую и Красногорскую
- старинные церкви и монастырские стены
- архитектурное наследие 19 века: Странноприимный дом, Торговые ряды, гостиницы лавры «Старая» и «Новая», Доходный дом
- атмосферные улочки центра Сергиева Посада — музейный квартал, сувенирные лавки и любимую туристами «ресторанную улицу»
И узнаете:
- как совершали паломничества к Троице люди богатые и знатные, а также бедные и простые
- какие события русской истории превратили Троице-Сергиеву лавру в самый богатый и знаменитый монастырь России
- какие известные личности связаны с городом и кто из писателей 19 — начала 20 века описывал посещение лавры в своих произведениях
- как менялся город в советский период и какие постройки этого времени сохранились
Завершится экскурсия в самом центре города, где в шаговой доступности находятся все известные музеи, гостиницы, сувенирные магазины и рестораны.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой лавры
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На смотровой площадке Блинной горы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 762 туристов
Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я гид по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была гидом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
