Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре

Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры - крупнейшего мужского монастыря...

5
4 отзыва
Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви.

Я не только покажу вам достопримечательности Лавры, но и расскажу историю величественной обители.

Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском.
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре

Что вы увидите 🤩

  • Троцкий собор
  • Успенский собор
  • Трапезная палата
  • Царский дворец
  • Колокольня
Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Я не только покажу вам достопримечательности Лавры, но и расскажу историю величественной обители. Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском.
Подробнее об экскурсии
Мы посетим главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный Никоном Радонежским. Вы увидите иконостас Андрея Рублева и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола.
Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Общий
950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота и воскресенье в 12:00

Сергей Ш.
Сергей Ш.
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