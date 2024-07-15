Наша экскурсия включает посещение всех объектов монастыря, доступных для посещения.

Цена указана за группу до 8 человек. Если группа больше 8, то, необходимо внести доплату 1500р за человека.

При желании, можно дополнить экскурсию подъемом на колокольню (оплачивается отдельно).

Дорогие путешественники! Приглашаю вас на экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре. Это подробное путешествие в историю монастыря, жизнь святых, архитектуру и значение Лавры в жизни России. Мы посетим все храмы и соборы, включая те, которые открываются только в свои престольные праздники. Вас ждут соборы XV-XVI веков, старые церкви и уникальные храмы необычной архитектуры, возведённые по распоряжению русских царей, императоров и императриц. Мы поговорим о Сергии Радонежском и о том, почему именно он является покровителем Святой Руси. Вы узнаете, как монастырь оборонялся во время 16-месячной осады, почему и от кого здесь спасался Пётр Первый, кого почитала императрица Анна Иоанновна, почему Елизавета Петровна так любила этот монастырь и что достраивала Екатерина Великая. Мы посетим усыпальницу патриархов Алексия I и Пимена, а также познакомимся с историей монастыря в советский период. Важная информация: