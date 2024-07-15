Приглашаем на экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. Узнайте о Сергии Радонежском, обороне монастыря и его значении для русских царей и императоров.
Посетите храмы и соборы XV-XVI веков, старые церкви
Посетите храмы и соборы XV-XVI веков, старые церкви
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные храмы и соборы
- 📜 История монастыря и святых
- 👑 Значение для русских царей
- 🛡️ Оборона монастыря
- 🔔 Возможность подняться на колокольню
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Троице-Сергиева Лавра
- Соборы XV-XVI веков
- Усыпальница патриархов Алексия I и Пимена
Описание экскурсии
Дорогие путешественники! Приглашаю вас на экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре. Это подробное путешествие в историю монастыря, жизнь святых, архитектуру и значение Лавры в жизни России. Мы посетим все храмы и соборы, включая те, которые открываются только в свои престольные праздники. Вас ждут соборы XV-XVI веков, старые церкви и уникальные храмы необычной архитектуры, возведённые по распоряжению русских царей, императоров и императриц. Мы поговорим о Сергии Радонежском и о том, почему именно он является покровителем Святой Руси. Вы узнаете, как монастырь оборонялся во время 16-месячной осады, почему и от кого здесь спасался Пётр Первый, кого почитала императрица Анна Иоанновна, почему Елизавета Петровна так любила этот монастырь и что достраивала Екатерина Великая. Мы посетим усыпальницу патриархов Алексия I и Пимена, а также познакомимся с историей монастыря в советский период. Важная информация:
- Наша экскурсия включает посещение всех объектов монастыря, доступных для посещения.
- Цена указана за группу до 8 человек. Если группа больше 8, то, необходимо внести доплату 1500р за человека.
- При желании, можно дополнить экскурсию подъемом на колокольню (оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкий собор
- Серапионова палатка
- Успенский собор
- Трапезный храм
- Предтеченский храм
- Михеевского церковь
- Смоленская церковь
- Духовская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Завершение: Троице-Сергиева Лавра, колокольня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- В стоимость экскурсии входит:
- Посещение Троицкого собора и Серапионовой палатки, Успенского собора, Трапезного храма, надвратной Предтеченской церкви, Михеевского храма, Духовской церкви - звонницы, Смоленской церкви, подробный рассказ и экскурсия
- Мы НЕ посещаем: колокольню, Покровский храм МДА, церковь Зосимы и Савватия, митрополичьи покои
- Цена указана за группу до 8 человек. Если группа больше 8, то, необходимо внести доплату 1500р за человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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