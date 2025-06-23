Вы пробовали уверенным шагом пройти мимо горячих блинов со сливочным маслом? Удавалось ли вам сдержаться и не отломить кусочек имбирного пряника? А случалось ли предаться искушению и разгрызть монпансье? И помните ли вы вкус знаменитой «Загорской коровки»? На экскурсии вы насладитесь ароматами и дегустацией сластей и узнаете секреты местных съедобных сувениров!
Описание экскурсии
- Блинная горка с лучшим видом на Лавру, где когда-то торговали троицкими блинами
- Пряничная мастерская с Лаврой, изготовленной из пряника
- Красногорская площадь и Красные торговые ряды
- «Едальная» улица и ландринная лавка Сергиевской кухмистерской
- Воспоминания о «Загорской коровке»
- Бывшие и нынешние рестораны, трактиры и трапезные
На экскурсии вы выясните:
- Почему нельзя было пройти мимо блинных Сергиева Посада
- Какие пряники вручали царям, приезжавшим в монастырь
- Какие напитки готовили монахи монастыря
- Чем и как торговали на Красногорской площади
- В чём специфика трактирного промысла Посада
- И многое другое!
Организационные детали
- Приходите на экскурсию с чувством лёгкого голода и предупредите меня заранее о пищевых аллергиях
- Экскурсия не предполагает посещение Лавры
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Блинной горке
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 601 туриста
Меня зовут Наталья, и Сергиев Посад — мой родной город. Я окончила Академию туризма и исторический факультет МПГУ им. Ленина. Много лет работаю… бухгалтером, но история и туризм меня не покидают. Музей Абрамцево, Сергиевская Кухмистерская, Сергиево-Посадский музей-заповедник оставили яркий след в моём сердце и трудовой книжке. Сергиев Посад со мной будет ярким, насыщенным и незабываемым!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Получилась очень приятная поездка. Наталья эрудирована,знает то о чём рассказывает,любит свой город.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии на «Посадские сласти: от коврижки до «коровки» - с дегустацией»
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеЗнакомьтесь, Сергиев Посад
Увидеть знаковые места старинного города и заглянуть в пряничную мастерскую на обзорной экскурсии
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
4 июн в 09:30
5 июн в 09:30
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Легенды и истории Сергиева Посада: групповая обзорная экскурсия по городу
Начало: Возле памятника Ленину на Красногорской площади
Расписание: Пятница, суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
1100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
3 июн в 11:00
4 июн в 11:00
900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Путешествие в прошлое с VR-очками и аудиогидом: стены Лавры, Рождественская церковь и многое другое ждут вас в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
2000 ₽ за человека
от 4500 ₽ за экскурсию