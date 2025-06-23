Посадские сласти: от коврижки до «коровки» - с дегустацией

Полакомиться пряниками, ландринами и калачами и раскрыть секрет исчезнувшей «Загорской коровки»
Вы пробовали уверенным шагом пройти мимо горячих блинов со сливочным маслом? Удавалось ли вам сдержаться и не отломить кусочек имбирного пряника? А случалось ли предаться искушению и разгрызть монпансье? И помните ли вы вкус знаменитой «Загорской коровки»? На экскурсии вы насладитесь ароматами и дегустацией сластей и узнаете секреты местных съедобных сувениров!
Описание экскурсии

  • Блинная горка с лучшим видом на Лавру, где когда-то торговали троицкими блинами
  • Пряничная мастерская с Лаврой, изготовленной из пряника
  • Красногорская площадь и Красные торговые ряды
  • «Едальная» улица и ландринная лавка Сергиевской кухмистерской
  • Воспоминания о «Загорской коровке»
  • Бывшие и нынешние рестораны, трактиры и трапезные

На экскурсии вы выясните:

  • Почему нельзя было пройти мимо блинных Сергиева Посада
  • Какие пряники вручали царям, приезжавшим в монастырь
  • Какие напитки готовили монахи монастыря
  • Чем и как торговали на Красногорской площади
  • В чём специфика трактирного промысла Посада
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Приходите на экскурсию с чувством лёгкого голода и предупредите меня заранее о пищевых аллергиях
  • Экскурсия не предполагает посещение Лавры

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Блинной горке
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 601 туриста
Меня зовут Наталья, и Сергиев Посад — мой родной город. Я окончила Академию туризма и исторический факультет МПГУ им. Ленина. Много лет работаю… бухгалтером, но история и туризм меня не покидают. Музей Абрамцево, Сергиевская Кухмистерская, Сергиево-Посадский музей-заповедник оставили яркий след в моём сердце и трудовой книжке. Сергиев Посад со мной будет ярким, насыщенным и незабываемым!

Получилась очень приятная поездка. Наталья эрудирована,знает то о чём рассказывает,любит свой город.
