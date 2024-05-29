Погрузитесь в атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида! Вы увидите Троице-Сергиеву лавру, Рождественскую церковь и Святые ворота такими, какими они были много столетий назад.
Насладитесь видами Красногорской площади и Белого пруда, узнаете интересные факты о жизни горожан и значении этих мест.
Виртуальные очки создадут эффект присутствия, а аудиогид дополнит виртуальные изображения реальными историями
Насладитесь видами Красногорской площади и Белого пруда, узнаете интересные факты о жизни горожан и значении этих мест.
Виртуальные очки создадут эффект присутствия, а аудиогид дополнит виртуальные изображения реальными историями
5 причин купить эту экскурсию
- 🕶 VR-очки для полного погружения
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎧 Аудиогид с интересными фактами
- 📸 Ретрофотографии на фоне современности
- 🌳 Прогулка по живописным местам
Что можно увидеть
- Троице-Сергиева лавра
- Красногорская площадь
- Белый пруд
- Конный двор
- Уточья башня
- Блинная гора
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:15, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 15:00, 16:15, 16:30, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите архитектурную доминанту — Троице-Сергиеву лавру — и узнаете, какой она была много столетий назад и как протекала повседневная жизнь горожан
- Выясните, как выглядела Красногорская площадь. Брусчатка под ногами, утраченные застройки — виртуальные очки создадут эффект присутствия на старинной площади.
- Полюбуетесь Белым прудом — древнейшим водоёмом Сергиева Посада. Услышите, каково его значение для жизни Лавры и какой секрет он хранит.
- Пройдётесь вдоль пруда до Конного двора и узнаете, почему Уточья башня носит такое название
- Со смотровой площадки на Блинной горе насладитесь головокружительным видом Троице-Сергиевой Лавры во всём её торжественном великолепии не только в настоящем, но и в прошлом
Как проходит экскурсия
Вашими проводниками в прошлое станут аудиогид и очки виртуальной реальности, через которые вы увидите старинный облик окрестностей около Лавры. Гид будет сопровождать вас от точки до точки, помогать с техническими моментами, создавать благоприятный психологический климат для прогулки и отвечать на любые вопросы.
Организационные детали
- Каждому участнику выдаются VR-очки и наушники. А в пасмурную погоду ещё и дождевик.
- VR-технология, которую мы используем, не самая современная. Но её мощности хватит, чтобы погрузить вас в атмосферу прошлого.
- VR-прогулка не подходит детям до 7 лет, людям с нарушениями зрения и нервной системы
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, во вторник в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в среду в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 18:30 и 20:00, в четверг в 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 15:00, 16:30, 17:45 и 19:00, в субботу в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, во вторник в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в среду в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 18:30 и 20:00, в четверг в 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 15:00, 16:30, 17:45 и 19:00, в субботу в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Провели экскурсии для 35 туристов
Я и моя команда предлагаем уникальные экскурсии в VR-очках. Мы знаем, как перенестись в прошлое, увидеть облик и прикоснуться к истории Сергиевского Посада. Экскурсии познавательно-наглядные и неутомительные.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
29 мая 2024
Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал. Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую
Ю
Юрий
27 мая 2024
Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
О
Ольга
24 мая 2024
Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии, не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце
К
Ксения
7 мая 2024
Организация и гид понравились. Экскурсия была интересной. Над технической частью, на мой взгляд, еще надо поработать.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:30
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
910₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 3 750₽ за всё до 7 чел.