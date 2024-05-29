В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада

Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Погрузитесь в атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида! Вы увидите Троице-Сергиеву лавру, Рождественскую церковь и Святые ворота такими, какими они были много столетий назад.

Насладитесь видами Красногорской площади и Белого пруда, узнаете интересные факты о жизни горожан и значении этих мест.

Виртуальные очки создадут эффект присутствия, а аудиогид дополнит виртуальные изображения реальными историями
4.75
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕶 VR-очки для полного погружения
  2. 🏛 Исторические достопримечательности
  3. 🎧 Аудиогид с интересными фактами
  4. 📸 Ретрофотографии на фоне современности
  5. 🌳 Прогулка по живописным местам

Что можно увидеть

  • Троице-Сергиева лавра
  • Красногорская площадь
  • Белый пруд
  • Конный двор
  • Уточья башня
  • Блинная гора
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 10:15, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 15:00, 16:15, 16:30, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите архитектурную доминанту — Троице-Сергиеву лавру — и узнаете, какой она была много столетий назад и как протекала повседневная жизнь горожан
  • Выясните, как выглядела Красногорская площадь. Брусчатка под ногами, утраченные застройки — виртуальные очки создадут эффект присутствия на старинной площади.
  • Полюбуетесь Белым прудом — древнейшим водоёмом Сергиева Посада. Услышите, каково его значение для жизни Лавры и какой секрет он хранит.
  • Пройдётесь вдоль пруда до Конного двора и узнаете, почему Уточья башня носит такое название
  • Со смотровой площадки на Блинной горе насладитесь головокружительным видом Троице-Сергиевой Лавры во всём её торжественном великолепии не только в настоящем, но и в прошлом

Как проходит экскурсия

Вашими проводниками в прошлое станут аудиогид и очки виртуальной реальности, через которые вы увидите старинный облик окрестностей около Лавры. Гид будет сопровождать вас от точки до точки, помогать с техническими моментами, создавать благоприятный психологический климат для прогулки и отвечать на любые вопросы.

Организационные детали

  • Каждому участнику выдаются VR-очки и наушники. А в пасмурную погоду ещё и дождевик.
  • VR-технология, которую мы используем, не самая современная. Но её мощности хватит, чтобы погрузить вас в атмосферу прошлого.
  • VR-прогулка не подходит детям до 7 лет, людям с нарушениями зрения и нервной системы
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, во вторник в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в среду в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 18:30 и 20:00, в четверг в 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 15:00, 16:30, 17:45 и 19:00, в субботу в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:15

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, во вторник в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в среду в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 18:30 и 20:00, в четверг в 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 15:00, 16:30, 17:45 и 19:00, в субботу в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
29 мая 2024
Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал. Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую
Ю
27 мая 2024
Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
О
24 мая 2024
Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии, не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце
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нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍

К
7 мая 2024
Организация и гид понравились. Экскурсия была интересной. Над технической частью, на мой взгляд, еще надо поработать.

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