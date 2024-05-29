Когда: в понедельник в 10:00, 11:15, 12:30, 13:45 и 15:00, во вторник в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00, в среду в 10:00, 11:15, 15:00, 16:15, 18:30 и 20:00, в четверг в 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в пятницу в 09:00, 10:15, 11:45, 13:00, 15:00, 16:30, 17:45 и 19:00, в субботу в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:15, 17:30 и 19:00, в воскресенье в 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:15

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала