Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Святыни Радонежской земли

Пройти по местам преподобного Сергия и услышать истории древних сел в окрестностях Сергиева Посада

Ольга
Ольга – Гид из Сергиева Посада
Это путешествие — прикосновение к жизни одного из самых чтимых православных святых со времен Древней Руси до наших дней.

Вы посетите старинный Хотьковский монастырь, где похоронены родители чудотворца, и места, где прошло его детство.

Узнаете, какую роль в русской культуре и истории 📖 занимают поселения Радонежья.

И оцените пейзажи «живого музея России».
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 40003 600 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли

Что вас ожидает

Красоты святой Радонежской земли
Из Сергиева Посада вы отправитесь в путешествие по местам, отмеченным жизнью преподобного Сергия Радонежского. Проедете той самой дорогой, которой прошел когда-то он, чтобы основать знаменитый Троице-Сергиев монастырь, и которой несколько последующих веков шли паломники из Москвы к «Троице». По пути вы оцените красивые 🤩 и гармоничные панорамы рек и холмов, покрытых то лесами, то пашнями. И узнаете, какое место в русской культуре, светской и церковной истории 📖 занимают Радонеж, Семхоз, Хотьково, Абрамцево и другие места Радонежья.

Хотьковский Покровский монастырь
Вы посетите один из старейших монастырей в Подмосковье, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. Так, согласно завету святого, «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям». Гуляя по территории комплекса, вы услышите историю его создания, осмотрите сохранившиеся архитектурные сооружения — величественные соборы Покровский и Никольский, узнаете о нелёгких испытаниях, выпавших на долю обители, и возрождении монастырской жизни в наши дни.

Село Радонеж: место детства и юношества подвижника
Здесь вы увидите памятник, установленный преподобному известным скульптором ещё в советский период. Узнаете о возникновении поселения и происхождении его названия. О том, почему родители Сергия переселились сюда из Ростова Великого. Как развивался Радонеж, будучи административно-хозяйственным центром, и как стал приходить в упадок. И наконец, на примере села вы осознаете, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Здесь вы прогуляетесь 👣 по валам 15 века, всегда привлекавшим археологов и историков. Посетите один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь ⛪. А также сможете спуститься к источнику, набрать воды и искупаться в купели.

Возвращаться в Сергиев Посад будем по Ярославскому шоссе, которое тоже видело немало исторических событий, поэтому скучать на обратном пути вам не придётся.

🏛 При желании, в середине программы вы можете самостоятельно посетить отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, а также магазинчик, где продаются не обычные сувениры 🎁, а авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.

Организационные детали

  • Если вы не на своем автомобиле 🚘, я предложу аренду транспорта из Сергиева Посада и обратно — 1000 руб. /1-3 человек
  • До места начала экскурсии 🧭 (Хотьковский Покровский монастырь или Радонеж) вы можете добраться и самостоятельно
  • Посещение Отдела художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево опционально и оплачивается дополнительно — 100 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 в Сергиевом Посаде
Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли
Святыни Радонежской земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я экскурсовод по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была экскурсоводом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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