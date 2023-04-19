Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия «Святыни Радонежской земли» позволит вам посетить Хотьковский Покровский монастырь, где похоронены родители
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Прикосновение к жизни святого Сергия Радонежского
- 🏞 Уникальные пейзажи Радонежской земли
- 🕊 Посещение старинного Хотьковского монастыря
- 🗿 Исторические памятники и архитектура
- 🎨 Возможность посетить музей-заповедник Абрамцево
Что можно увидеть
- Хотьковский Покровский монастырь
- Преображенская церковь
- Музей-заповедник Абрамцево
- Памятник преподобному Сергию Радонежскому
Описание экскурсии
Красоты святой Радонежской земли
Из Сергиева Посада вы отправитесь в путешествие по местам, отмеченным жизнью преподобного Сергия Радонежского. Проедете той самой дорогой, которой прошел когда-то он, чтобы основать знаменитый Троице-Сергиев монастырь, и которой несколько последующих веков шли паломники из Москвы к «Троице». По пути вы оцените красивые и гармоничные панорамы рек и холмов, покрытых то лесами, то пашнями. И узнаете, какое место в русской культуре, светской и церковной истории занимают Радонеж, Семхоз, Хотьково, Абрамцево и другие места Радонежья.
Хотьковский Покровский монастырь
Вы посетите один из старейших монастырей в Подмосковье, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. Так, согласно завету святого, «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям». Гуляя по территории комплекса, вы услышите историю его создания, осмотрите сохранившиеся архитектурные сооружения — величественные соборы Покровский и Никольский, узнаете о нелёгких испытаниях, выпавших на долю обители, и возрождении монастырской жизни в наши дни.
Село Радонеж: место детства и юношества подвижника
Здесь вы увидите памятник, установленный преподобному известным скульптором ещё в советский период. Узнаете о возникновении поселения и происхождении его названия. О том, почему родители Сергия переселились сюда из Ростова Великого. Как развивался Радонеж, будучи административно-хозяйственным центром, и как стал приходить в упадок. И наконец, на примере села вы осознаете, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Здесь вы прогуляетесь по валам 15 века, всегда привлекавшим археологов и историков. Посетите один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь. А также сможете спуститься к источнику, набрать воды и искупаться в купели.
Возвращаться в Сергиев Посад будем по Ярославскому шоссе, которое тоже видело немало исторических событий, поэтому скучать на обратном пути вам не придётся.
🏛 При желании, в середине программы вы можете самостоятельно посетить отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, а также магазинчик, где продаются не обычные сувениры, а авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле
- До места начала экскурсии (Хотьковский Покровский монастырь или Радонеж) вы можете добраться и самостоятельно
- Посещение Отдела художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево опционально и оплачивается дополнительно — 100 ₽/человека