Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Святыни Радонежской земли (на вашем авто)

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России
Представляем вашему вниманию уникальную возможность прикоснуться к истории одного из самых почитаемых православных святых - преподобного Сергия Радонежского.

Экскурсия «Святыни Радонежской земли» позволит вам посетить Хотьковский Покровский монастырь, где похоронены родители
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Сергия, и село Радонеж, где прошли его детские годы.

Вы узнаете о значении этих мест в русской культуре и истории, оцените красоту природы и архитектурные памятники.

Это путешествие станет не только познавательным, но и духовно обогатительным опытом, позволяя глубже понять историю и культуру России.

Прогулка по святым местам Радонежья оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания о великом наследии нашей страны

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Прикосновение к жизни святого Сергия Радонежского
  • 🏞 Уникальные пейзажи Радонежской земли
  • 🕊 Посещение старинного Хотьковского монастыря
  • 🗿 Исторические памятники и архитектура
  • 🎨 Возможность посетить музей-заповедник Абрамцево
Святыни Радонежской земли (на вашем авто)
Святыни Радонежской земли (на вашем авто)
Святыни Радонежской земли (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Хотьковский Покровский монастырь
  • Преображенская церковь
  • Музей-заповедник Абрамцево
  • Памятник преподобному Сергию Радонежскому

Описание экскурсии

Красоты святой Радонежской земли

Из Сергиева Посада вы отправитесь в путешествие по местам, отмеченным жизнью преподобного Сергия Радонежского. Проедете той самой дорогой, которой прошел когда-то он, чтобы основать знаменитый Троице-Сергиев монастырь, и которой несколько последующих веков шли паломники из Москвы к «Троице». По пути вы оцените красивые и гармоничные панорамы рек и холмов, покрытых то лесами, то пашнями. И узнаете, какое место в русской культуре, светской и церковной истории занимают Радонеж, Семхоз, Хотьково, Абрамцево и другие места Радонежья.

Хотьковский Покровский монастырь

Вы посетите один из старейших монастырей в Подмосковье, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. Так, согласно завету святого, «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям». Гуляя по территории комплекса, вы услышите историю его создания, осмотрите сохранившиеся архитектурные сооружения — величественные соборы Покровский и Никольский, узнаете о нелёгких испытаниях, выпавших на долю обители, и возрождении монастырской жизни в наши дни.

Село Радонеж: место детства и юношества подвижника

Здесь вы увидите памятник, установленный преподобному известным скульптором ещё в советский период. Узнаете о возникновении поселения и происхождении его названия. О том, почему родители Сергия переселились сюда из Ростова Великого. Как развивался Радонеж, будучи административно-хозяйственным центром, и как стал приходить в упадок. И наконец, на примере села вы осознаете, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Здесь вы прогуляетесь по валам 15 века, всегда привлекавшим археологов и историков. Посетите один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь. А также сможете спуститься к источнику, набрать воды и искупаться в купели.

Возвращаться в Сергиев Посад будем по Ярославскому шоссе, которое тоже видело немало исторических событий, поэтому скучать на обратном пути вам не придётся.

🏛 При желании, в середине программы вы можете самостоятельно посетить отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, а также магазинчик, где продаются не обычные сувениры, а авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • До места начала экскурсии (Хотьковский Покровский монастырь или Радонеж) вы можете добраться и самостоятельно
  • Посещение Отдела художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево опционально и оплачивается дополнительно — 100 ₽/человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сергиевом Посаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я гид по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была гидом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Ольга- настоящий профессионал. Грамотно структурированный, понятный и насыщенный рассказ, перемежающийся цитатами классиков, посещением храмов и музеев. Очень уютный монастырь Хотьково, интересный маленький музей, святой источник. Экскурсия была интересной и неутомительной.
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О
Ольга,Спасибо за экскурсию!!! Очень грамотный, любящий свое дело гид. Хотя с погодой не очень повезло(резко похолодало и сильный холодный ветер), впечатления от экскурсии выше всяких похвал. 👍👍👍
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Сергей
Очень интересная и познавательная экскурсия. Узнали много нового. Всем советую.
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