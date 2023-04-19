Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Сергия, и село Радонеж, где прошли его детские годы. Вы узнаете о значении этих мест в русской культуре и истории, оцените красоту природы и архитектурные памятники. Это путешествие станет не только познавательным, но и духовно обогатительным опытом, позволяя глубже понять историю и культуру России. Прогулка по святым местам Радонежья оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания о великом наследии нашей страны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красоты святой Радонежской земли

Из Сергиева Посада вы отправитесь в путешествие по местам, отмеченным жизнью преподобного Сергия Радонежского. Проедете той самой дорогой, которой прошел когда-то он, чтобы основать знаменитый Троице-Сергиев монастырь, и которой несколько последующих веков шли паломники из Москвы к «Троице». По пути вы оцените красивые и гармоничные панорамы рек и холмов, покрытых то лесами, то пашнями. И узнаете, какое место в русской культуре, светской и церковной истории занимают Радонеж, Семхоз, Хотьково, Абрамцево и другие места Радонежья.

Хотьковский Покровский монастырь

Вы посетите один из старейших монастырей в Подмосковье, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. Так, согласно завету святого, «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям». Гуляя по территории комплекса, вы услышите историю его создания, осмотрите сохранившиеся архитектурные сооружения — величественные соборы Покровский и Никольский, узнаете о нелёгких испытаниях, выпавших на долю обители, и возрождении монастырской жизни в наши дни.

Село Радонеж: место детства и юношества подвижника

Здесь вы увидите памятник, установленный преподобному известным скульптором ещё в советский период. Узнаете о возникновении поселения и происхождении его названия. О том, почему родители Сергия переселились сюда из Ростова Великого. Как развивался Радонеж, будучи административно-хозяйственным центром, и как стал приходить в упадок. И наконец, на примере села вы осознаете, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Здесь вы прогуляетесь по валам 15 века, всегда привлекавшим археологов и историков. Посетите один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь. А также сможете спуститься к источнику, набрать воды и искупаться в купели.

Возвращаться в Сергиев Посад будем по Ярославскому шоссе, которое тоже видело немало исторических событий, поэтому скучать на обратном пути вам не придётся.

🏛 При желании, в середине программы вы можете самостоятельно посетить отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, а также магазинчик, где продаются не обычные сувениры, а авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.

Организационные детали