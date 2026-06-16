Троице-Сергиева лавра — самый известный и влиятельный монастырь России, история которого неразрывно связана с судьбой страны. Вы узнаете, как небольшой скит преподобного Сергия Радонежского превратился в крупнейшую православную обитель, зачем сюда приезжали князья, цари и императоры. А ещё я открою вам тайны реставрации памятников древнерусской архитектуры.

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Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сергиевом Посаде

Описание билета

Троицкий собор — сердце монастыря и древнейший храм Лавры. Вы посетите место, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор — величественный храм, построенный в память о победах Ивана Грозного над Казанским и Астраханским ханствами. Рассмотрим его архитектуру и поговорим о роли Лавры в истории государства.

Трапезный храм преподобного Сергия — один из самых впечатляющих памятников монастырского ансамбля. Я расскажу, как его появление связано со спасением Петра I и царской семьи.

Территория лавры — прогуляемся по древней обители, проследим, как она менялась на протяжении столетий, и увидим памятники более чем 600-летней истории монастыря.

Вы узнаете:

как молодой Варфоломей основал будущую Троице-Сергиеву лавру

почему преподобный Сергий стал одной из самых почитаемых фигур русской истории

какую роль монастырь играл во времена княжеских междоусобиц и становления русского государства

как развивались архитектура, иконопись и монументальная живопись

как реставраторы трудятся над сохранением художественного наследия лавры

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