Троице-Сергиева лавра — самый известный и влиятельный монастырь России, история которого неразрывно связана с судьбой страны.
Вы узнаете, как небольшой скит преподобного Сергия Радонежского превратился в крупнейшую православную обитель, зачем сюда приезжали князья, цари и императоры. А ещё я открою вам тайны реставрации памятников древнерусской архитектуры.
Вы узнаете, как небольшой скит преподобного Сергия Радонежского превратился в крупнейшую православную обитель, зачем сюда приезжали князья, цари и императоры. А ещё я открою вам тайны реставрации памятников древнерусской архитектуры.
Описание билета
Троицкий собор — сердце монастыря и древнейший храм Лавры. Вы посетите место, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор — величественный храм, построенный в память о победах Ивана Грозного над Казанским и Астраханским ханствами. Рассмотрим его архитектуру и поговорим о роли Лавры в истории государства.
Трапезный храм преподобного Сергия — один из самых впечатляющих памятников монастырского ансамбля. Я расскажу, как его появление связано со спасением Петра I и царской семьи.
Территория лавры — прогуляемся по древней обители, проследим, как она менялась на протяжении столетий, и увидим памятники более чем 600-летней истории монастыря.
Вы узнаете:
- как молодой Варфоломей основал будущую Троице-Сергиеву лавру
- почему преподобный Сергий стал одной из самых почитаемых фигур русской истории
- какую роль монастырь играл во времена княжеских междоусобиц и становления русского государства
- как развивались архитектура, иконопись и монументальная живопись
- как реставраторы трудятся над сохранением художественного наследия лавры
Организационные детали
- Билеты входят в стоимость
- Экскурскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 12 лет
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Ответы на вопросы
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Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
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Сергей — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я художник и реставратор живописи. Живу в Сергиевом Посаде. Провожу авторские экскурсии по церковным объектам нашего города и региона. Творческий и открытый человек для путешественников и паломников. Хочу поделиться с вами
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