читать дальше

не только познавательные, но и более активные, увлекательные и азартные. Нашли предложение по экскурсиям у Владимира, который разработал экскурсии с квестами и квизами. Мы решили взять сразу две.

Первый день у нас был квест «Павлин-мавлин». Мы ездили по городу, слушали экскурсовода и искали фигурки павлинов. Было интересно и увлекательно и взрослым, и ребёнку.

А на второй день у нас была потрясающая экскурсия-квиз. Мы разбились на две группы по четыре человека, включая детей, и объехали город на двух машинах с громкой связью. Мы с большим интересом слушали, что нам рассказывал Владимир, и одновременно с азартом играли, угадывая ответы на вопросы. Вместе с детьми мы соревновались в экскурсии между командами и очень много интересного узнали о городе и его истории. Время пролетело (три часа) незаметно и увлекательно. За каждый правильный ответ команда получала бумажные деньги. И мы с азартом вместе с детьми считали свои выигрыши. Но приоритет отдавался интересным рассказам экскурсовода. В конце квиза мы получили приз (у нас была ничья), да ещё какой! Не буду раскрывать интригу для следующих участников, но было здорово.

Жалко было расставаться с Владимиром. Все участники нашего квиза выражают огромную ему благодарность и желают успехов в его интересной работе, новых не менее интересных проектов и здоровья.

Владимир, большое спасибо вам. Ваш квиз останется надолго в нашей памяти.

Группа азартных туристов из Москвы.

26–27 сентября 2025 года.