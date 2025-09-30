Мои заказы

Дом с часами – экскурсии в Серпухове

Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-квест «Тайны города С.»
Прогулка по Серпухову с картой и заданиями: 8 остановок, 5 раундов, множество подсказок. Познакомьтесь с городом и его уникальностями, обыграйте соперников
Начало: На привокзальной площади
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8800 ₽ за всё до 8 чел.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богданова
    30 сентября 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Провели два великолепных дня в Серпухове благодаря экскурсоводу Владимиру. Перед поездкой в Серпухов мы решили, что экскурсии нам надо взять
    не только познавательные, но и более активные, увлекательные и азартные. Нашли предложение по экскурсиям у Владимира, который разработал экскурсии с квестами и квизами. Мы решили взять сразу две.
    Первый день у нас был квест «Павлин-мавлин». Мы ездили по городу, слушали экскурсовода и искали фигурки павлинов. Было интересно и увлекательно и взрослым, и ребёнку.
    А на второй день у нас была потрясающая экскурсия-квиз. Мы разбились на две группы по четыре человека, включая детей, и объехали город на двух машинах с громкой связью. Мы с большим интересом слушали, что нам рассказывал Владимир, и одновременно с азартом играли, угадывая ответы на вопросы. Вместе с детьми мы соревновались в экскурсии между командами и очень много интересного узнали о городе и его истории. Время пролетело (три часа) незаметно и увлекательно. За каждый правильный ответ команда получала бумажные деньги. И мы с азартом вместе с детьми считали свои выигрыши. Но приоритет отдавался интересным рассказам экскурсовода. В конце квиза мы получили приз (у нас была ничья), да ещё какой! Не буду раскрывать интригу для следующих участников, но было здорово.
    Жалко было расставаться с Владимиром. Все участники нашего квиза выражают огромную ему благодарность и желают успехов в его интересной работе, новых не менее интересных проектов и здоровья.
    Владимир, большое спасибо вам. Ваш квиз останется надолго в нашей памяти.
    Группа азартных туристов из Москвы.
    26–27 сентября 2025 года.

  • Н
    Нина
    10 августа 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    С экскурсоводом Владимиром встречаемся уже второй раз! Квиз "Тайны города С.", как и детский квест "Павлин-Мавлин", составлен очень насыщенно и
    занимательно! Узнали много интересных исторических фактов о родном городе, услышали необычные легенды и предания о Серпухове. Экскурсовод - замечательный рассказчик и организатор! Спасибо!

  • М
    Марина
    20 июня 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Отличный формат! Действительно благодаря квизу информация лучше усваивается и даже подростки внимательнее слушают, а викторина, как завершение, позволяет повторить и
    запомнить многие важные моменты экскурсии. В течение нескольких дней после в голове всплывают интересные услышанные факты и это побуждает к самостоятельному поиску дополнительной информации. Мне кажется, это одна из целей всего мероприятия и показатель качества!

  • Ф
    Фёдор
    12 июня 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Потрясающе провели день! Экскурсия, как и первое впечатление от Серпухова, оставила самые позитивные впечатления! Наш гид Владимир, один из лучших рассказчиков с оригинальной подачей и интересными, запоминающимися фактами! Однозначно буду рекомендовать друзьям)
    Потрясающе провели день! Экскурсия, как и первое впечатление от Серпухова, оставила самые позитивные впечатления! Наш гид
  • М
    Максим
    2 апреля 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Побывали на экскурсии-квизе в Серпухове 30.03.25 взрослые и дети 14 лет, очень понравился всем именно такой формат экскурсии. Включены в
    процесс все, думаем, предлагаем версии, угадываем или не угадываем, но в любом случае запоминаем информацию. Не перегружено датами-правителями, факты, места, события. Спасибо Владимиру за информативный выходной и хорошие впечатления о Серпухове.

  • Т
    Татьяна
    13 января 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    5 января мы были на экскурсии «Экскурсия-квиз «Тайны города С.»»
    Нас было 7 человек, из которых 3 детей. Такой формат экскурсии
    посещали первый раз и очень понравилось всем участникам независимо от возраста. Экскурсия проходила достаточно интенсивно, азартно с учетом соревновательного аспекта. это позволяло держать внимание детей. 2 команды отвечали на вопросы, после узнавали правильные ответы и в случае совпадения получали награду. Таким образом много информации запоминалось лучше, чем на стандартной экскурсии. Владимир профессионал своего дела, по всем вопросам по Серпухову отвечал незамедлительно. В конце мы играли в суперигру, по результатам получили подарок, который оказался очень в тему новогодних праздников. Однозначно рекомендуем, особенно с детьми.

  • Т
    Тамара
    12 января 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Были на экскурсии 2 января 2025 в составе 7 человек из них 2 детей (11 и 14 лет)
    Формат всем зашел:
    и детям, и бабушкам) Активные раунды - квизы, зарабатывание местной валюты, разгадывание тайны города С, соревнование 2 командами.
    Владимир горит своим делом, очень живо и интересно ведет рассказ, вплетая исторические факты в разные не тривиальные истории. Заражает своим приподнятым настроением. За счет перемещения на авто до каждой значимой точки, нам удалось захватить все самые интересные места города и узнать массу всего интересного.
    За счет такой подачи материала, время пролетело совершенно незаметно - 3 часа.
    Рекомендую данный формат для любой взрослой компании!
    Спасибо, вернемся к вам еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Дом с часами»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
  2. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  3. Добро пожаловать в Серпухов
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборная гора
  2. Высоцкий монастырь
  3. Самое главное
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Покровская церковь
  8. Набережная
  9. Кремль
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в декабре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Дом с часами" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 8800. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
