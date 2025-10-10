Мои заказы

Серпухов сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Начало: На ул. 1-ая Московская
10 окт в 10:00
12 окт в 10:00
3400 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Серпухов сквозь эпохи
Пройдите по улицам Серпухова и откройте его историю: Соборная гора, Торговая площадь и многое другое ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 окт в 10:00
11 окт в 09:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Самое интересное о Серпухове
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Самое интересное о Серпухове
Путешествие в Серпухов подарит вам уникальные истории о князьях, промышленниках и героических событиях. Узнайте больше о прошлом города
Начало: Соборная гора
Завтра в 09:30
10 окт в 09:00
7800 ₽ за всё до 5 чел.

