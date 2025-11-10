Мои заказы

Развлечения для детей – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Серпухове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову для детей
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову для детей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Сказочное путешествие по Серпухову для детей
    Снова большое спасибо Tripster за прекрасную встречу! Очень понравилась прогулка, содержание на 100% отвечало нашему запросу. У Татьяны такая прекрасная
    читать дальше

    речь, что я бы слушала о чем угодно вообще. Мы очень благодарны Татьяне, что она откликнулась на наш запрос и так здорово подготовилась к новому формату прогулки (была задача посмотреть мини скульптуры павлинов), увлекательно, не занудно, полезно. Чудесная девушка, мы благодарны.

    Снова большое спасибо Tripster за прекрасную встречу! Очень понравилась прогулка, содержание на 100% отвечало нашему запросу

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Развлечения для детей»

