Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову для детей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
