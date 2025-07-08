Квест
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Места силы и вдохновения в Серпухове
Увлекательное путешествие по историческим местам Серпухова: от церкви Рождества в Подмоклово до дома Поленова. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: У ж/д вокзала в Серпухове
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 июля 2025Чудесная тихая созерцательная и познавательная экскурсия с Татьяной😊Так хорошо никуда не торопиться и слушать о жизни наших великих русских мастеров🎨🖌️
Много интересных фактов, историй - послушали с удовольствием. Спасибо большое🤗☺️
