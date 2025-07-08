Мои заказы

Церковь Рождества Богородицы – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Рождества Богородицы» в Серпухове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове
Увлекательное путешествие по историческим местам Серпухова: от церкви Рождества в Подмоклово до дома Поленова. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: У ж/д вокзала в Серпухове
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.

Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборная гора
  2. Высоцкий монастырь
  3. Самое главное
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Покровская церковь
  8. Набережная
  9. Кремль
  10. Площадь Ленина
