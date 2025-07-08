Е Елена

Чудесная тихая созерцательная и познавательная экскурсия с Татьяной😊Так хорошо никуда не торопиться и слушать о жизни наших великих русских мастеров🎨🖌️

Много интересных фактов, историй - послушали с удовольствием. Спасибо большое🤗☺️