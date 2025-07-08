Мои заказы

Церковь Святой Троицы – экскурсии в Серпухове

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Святой Троицы» в Серпухове, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Тульская, д. 2а
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Серпухов сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Начало: На ул. 1-ая Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
3400 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища древнего Серпухова
На машине
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Полностью погрузиться в атмосферу старинного города и отведать чаю с секретным ингредиентом
Начало: В районе площади Ленина
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 40 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове: Подмоклово, Бёхово, Поленово
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы и вдохновения в Серпухове
Увлекательное путешествие по историческим местам Серпухова: от церкви Рождества в Подмоклово до дома Поленова. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: У ж/д вокзала в Серпухове
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.

