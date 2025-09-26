Л Лариса Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим читать дальше не скажешь о самой экскурсии по старой Евпатории,девушка экскурсовод не справилась со своей задачей. 1500тыс.₽ просто выброшены на ветер. поэтому минус одна звезда. Еще раз огромная благодарность Светлане и Александру! Экскурсия понравилась только благодаря нашему гиду Светлане и водителю Александру(Huindai 699). Профессионалы своего дела,внимательные,ответственные. С ними было не скучно! Чего

О Ольга Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим Всё понравилось, ехали небольшой группой - 8 человек. Гид Любовь молодец, очень грамотная и приятная женщина)

А Александра Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим Посетили Евпаторию, покупались в море, сходили в разные храмы. Спасибо гиду Наталье за проведенную экскурсию❤️

А Арина Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс Наконец то увидела все, о чем мечтала много лет. Все было супер. Красота нереальная. Рекомендую.