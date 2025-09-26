Водная прогулка
Модный маршрут: Ай - Петри, водопад Учан Су, озеро Черепах и имение Харакс
Начало: ✅ Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
«), высокогорного озера Черепах (20 мин»
Расписание: Ежедневно в 8ч. 30 мин.
3450 ₽ за человека
Водная прогулка
Древняя Евпатория и «Розовое озеро»
Начало: ✅пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
«Это самое большое соленое озеро Крыма»
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 8ч. 00мин.
3300 ₽ за человека
7%
Водная прогулка
Сердце Евпатории: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Что вас ждет Розовое озеро в период цветения приобретает практически марганцевый цвет»
Расписание: Четверг и воскресенье с 8:00
3534 ₽
3800 ₽ за человека
Водная прогулка
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Начало: По договоренности
«Урочище Панагия в Зеленогорье, Арпатские водопады и озеро Зеленое — очень красивая природная и историческая достопримечательность, затерянная в горах восточного Крыма, на половине пути от Алушты к Судаку»
Расписание: по договоренности
15 900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Евпатория и Розовое озеро
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Пло...
«Полюбуетесь Розовым озером, насладитесь ясным голубым небом, нежным белым песком, лазурным морем и золотистым закатным солнцем»
Расписание: Четверг, воскресенье в 8:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса26 сентября 2025Экскурсия понравилась только благодаря нашему гиду Светлане и водителю Александру(Huindai 699). Профессионалы своего дела,внимательные,ответственные. С ними было не скучно! Чего
- ООльга27 июня 2025Всё понравилось, ехали небольшой группой - 8 человек. Гид Любовь молодец, очень грамотная и приятная женщина)
- ААлександра11 июня 2025Посетили Евпаторию, покупались в море, сходили в разные храмы. Спасибо гиду Наталье за проведенную экскурсию❤️
- ААрина8 ноября 2023Наконец то увидела все, о чем мечтала много лет. Все было супер. Красота нереальная. Рекомендую.
- ООльга25 августа 2023Были на экскурсии 24.08.2023.
Экскурсия интересная.
Евпатория понравилась.
Заезжали на обратном пути на Розовое озеро, и на озеро, где лебеди.
Покупались после экскурсии.
Пообедали в кафе Молочное. Вкусно. Столовая, где кассир считает на деревянных счетах.
Трансфер микроавтобус на 19 мест. Кондиционер- открытое окно в потолке.
