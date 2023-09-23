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хочется. Я в Крыму впервые, мне было интересно все, поэтому мы доверились проводнику и ни разу не пожалели. Маршрут пролегал вдоль мыса Фиолент, Алексей завозил на смотровые площадки, отводил по тропам в такие места, откуда открывался захватывающий вид. Без «своего человека» в такие места не заберёшься, а они стоят того, чтобы их увидеть. Конечной точкой маршрута была Балаклава. Алексей выстроил маршрут таким образом, чтобы мы оказались там на закате и увидели незабываемые пейзажи.