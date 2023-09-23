1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Забираю от места проживания в г. Севастополь
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
29 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Узнайте тайны и легенды Севастопольского побережья, покорите вершины мыса Фиолент и посетите уникальные места Балаклавы на внедорожнике
Начало: Севастополь, Артбухта
«Это уникальное приключение с гидом на внедорожнике подарит вам массу ярких впечатлений и удивительных открытий»
Расписание: Ежедневно в 10.00
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Бахчисарай на джипах
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: По четвергам с 8:30
22 авг в 08:30
29 авг в 08:30
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДеткова23 сентября 2023Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортомЭкскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.
- BBetont231 августа 2023Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулкаЭкскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
- ННаталья18 июля 2023Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортомВсё очень понравилось!
- ЛЛюдмила14 мая 2023Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулкаЭкскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка
- ТТатьяна12 ноября 2021По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотимПрекрасная поездка, чудесные впечатления! Алексей гибко подстраивается под пожелания путешественников, планируя маршрут так, чтобы его гости могли увидеть именно то, что
- ММихаил28 июня 2021По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотимОчень понравилось. Ездили втроём. Побывали в таких местах, куда сами бы точно не добрались. Узнали много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Джиппинг»
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