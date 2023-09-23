Покататься на джипах в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Севастополе, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Забираю от места проживания в г. Севастополь
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
29 июня в 09:00
10 400 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Узнайте тайны и легенды Севастопольского побережья, покорите вершины мыса Фиолент и посетите уникальные места Балаклавы на внедорожнике
Начало: Севастополь, Артбухта
«Это уникальное приключение с гидом на внедорожнике подарит вам массу ярких впечатлений и удивительных открытий»
Расписание: Ежедневно в 10.00
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Бахчисарай на джипах
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Бахчисарай на джипах
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: По четвергам с 8:30
22 авг в 08:30
29 авг в 08:30
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Деткова
    23 сентября 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Экскурсия была прекрасна. Гид, по совместительству водитель и фотограф замечательный, добродушный и гостеприимный человек. Познавательно и с любовью рассказывает историю Крыма. Поездкой остались довольны все.
  • B
    Betont2
    31 августа 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсия нам очень понравилась. Виктория отличный водитель, собеседник, экскурсовод. Были всей семьёй. Однозначно рекомендую
  • Н
    Наталья
    18 июля 2023
    Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
    Всё очень понравилось!
  • Л
    Людмила
    14 мая 2023
    Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
    Экскурсию и гида однозначно рекомендую. Балаклавский музей поразил масштабом, удобно что можно гулять в своём темпе с аудиогидом. Морская прогулка
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    очень понравилась, даже дельфинов повстречали! После - подъем в горы! Виктория прокатила по крутым маршрутам, всё сопровождалось подробным рассказом о городке. Очень понравился подход гида - знает много легенд и исторических фактов, отвечает на все вопросы, приятный, контактный и вежливый человек. Спасибо за наши эмоции, будем рекомендовать друзьям!

  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2021
    По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотим
    Прекрасная поездка, чудесные впечатления! Алексей гибко подстраивается под пожелания путешественников, планируя маршрут так, чтобы его гости могли увидеть именно то, что
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    хочется. Я в Крыму впервые, мне было интересно все, поэтому мы доверились проводнику и ни разу не пожалели. Маршрут пролегал вдоль мыса Фиолент, Алексей завозил на смотровые площадки, отводил по тропам в такие места, откуда открывался захватывающий вид. Без «своего человека» в такие места не заберёшься, а они стоят того, чтобы их увидеть. Конечной точкой маршрута была Балаклава. Алексей выстроил маршрут таким образом, чтобы мы оказались там на закате и увидели незабываемые пейзажи.

  • М
    Михаил
    28 июня 2021
    По диким местам Крыма из Севастополя: едем, куда захотим
    Очень понравилось. Ездили втроём. Побывали в таких местах, куда сами бы точно не добрались. Узнали много интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
  2. На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
  3. Бахчисарай на джипах
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Лавандовые поля
  7. Завод вин «Золотая балка»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Маковые поля
  10. Пещеры «Таврида»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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