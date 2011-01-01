  1. Россия
  2. Экскурсии

Бухты Севастополя

Александра
Александра – Гид из Севастополя
Во время этого путешествия вы познакомитесь с самыми яркими и красивыми 🤩 уголками Херсонесского полуострова на котором стоит Севастополь, город 🏙️, достойный Славы! Именно так переводится его название.

Не заходя практически ни в один музей 🖼, мы с вами прикоснемся к истории 📖 через море 🌊, камень и воздух над бухтами города.

Вас ждет удивительное погружение в прошлое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бухты Севастополя
Бухты Севастополя

Что вы увидите

  • Константиновская батарея на Северной стороне Севастополя
  • Исторический бульвар и прогулка по Арт. Бухте
  • мыс Херсонес
  • Мыс Фиолент
  • Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Грот Дианы и мыс Лермонтова
  • Яшмовый пляж и отдых на море
  • морская прогулка по бухтам от Фиолента до Балаклавы
  • Балаклавская бухта
  • Крепость Чембало
  • Музей-завод"Штольня" по ремонту подводных лодок (обзорно во время морской прогулки
Что вы увидите:• Голубая бухта
  • Бухта Александры
  • Мыс Лермонтова
  • Тигровый мыс
  • Грот Дианы-воительницы
  • Мыс Херсонес
  • Мыс Фиолент и Яшмовый пляж
  • Бухта Балаклава и мыс Айя и Затерянный мир..
  • Мы увидим места, где Одиссей встретился с Циклопом, побываем в тех бухтах, где зарождалось пиратство, попробуем Севастополь и Балаклаву на вкус, как это делал в свое время Александр Куприн (почетный житель Балаклавы).
  • Вас ждет жаренная рыбка-барабулька с лимоном по рецепту великого писателя с бокалом холодного фирменного вина «Золотая Балка»... И, конечно, главное украшение Севастополя — море 🌊 во всех его красках!Важно знать•Не забудьте купальник и головной убор.
  • Обувь лучше подобрать удобную и практичную: мы будем много ходить.
  • Также на маршруте желательно с собой иметь питьевую воду и легкий перекус.
Что входит
  • в стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
  • трансфер(при необходимости-указать!)
  • входные билеты по маршруту:
  • Константиновская Батарея-300р взр и 150р дет
  • морская прогулка от Фиолента до Балаклавы-300р
  • мыс Херсонес-150р(взр) 100р(дет)
Начало
🚩 место встречи согласовываем при бронировании тура
Место завершения
🏁 любой автовокзал Крыма(или жд)
Бухты Севастополя
Бухты Севастополя
Бухты Севастополя
Бухты Севастополя
Бухты Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра
Александра
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Александра проводит ещё 2 экскурсии

Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
1 200
5 часов
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса
1 000
3 часа
Храм Солнца и Ильяс-Аая. Места силы и энергии Земли и космоса

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
37 отзывов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
7 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
22 отзыва
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
22 отзыва
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
700
4 часа
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
20 отзывов
Через горы Крыма к морю!
850
9 часов
Через горы Крыма к морю!
15 отзывов
Тайны городского холма Севастополя
2 000
2 часа
Тайны городского холма Севастополя
15 отзывов