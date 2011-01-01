Константиновская батарея на Северной стороне Севастополя
Исторический бульвар и прогулка по Арт. Бухте
мыс Херсонес
Мыс Фиолент
Свято-Георгиевский мужской монастырь
Грот Дианы и мыс Лермонтова
Яшмовый пляж и отдых на море
морская прогулка по бухтам от Фиолента до Балаклавы
Балаклавская бухта
Крепость Чембало
Музей-завод"Штольня" по ремонту подводных лодок (обзорно во время морской прогулки
Что вы увидите:• Голубая бухта
Бухта Александры
Мыс Лермонтова
Тигровый мыс
Грот Дианы-воительницы
Мыс Херсонес
Мыс Фиолент и Яшмовый пляж
Бухта Балаклава и мыс Айя и Затерянный мир..
Мы увидим места, где Одиссей встретился с Циклопом, побываем в тех бухтах, где зарождалось пиратство, попробуем Севастополь и Балаклаву на вкус, как это делал в свое время Александр Куприн (почетный житель Балаклавы).
Вас ждет жаренная рыбка-барабулька с лимоном по рецепту великого писателя с бокалом холодного фирменного вина «Золотая Балка»... И, конечно, главное украшение Севастополя — море 🌊 во всех его красках!Важно знать•Не забудьте купальник и головной убор.
Обувь лучше подобрать удобную и практичную: мы будем много ходить.
Также на маршруте желательно с собой иметь питьевую воду и легкий перекус.
Что входит
в стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
трансфер(при необходимости-указать!)
входные билеты по маршруту:
Константиновская Батарея-300р взр и 150р дет
морская прогулка от Фиолента до Балаклавы-300р
мыс Херсонес-150р(взр) 100р(дет)
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🚩 место встречи согласовываем при бронировании тура
Место завершения
🏁 любой автовокзал Крыма(или жд)
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.