Александра – Гид из Севастополя

Во время этого путешествия вы познакомитесь с самыми яркими и красивыми 🤩 уголками Херсонесского полуострова на котором стоит Севастополь, город 🏙️, достойный Славы! Именно так переводится его название.



Не заходя практически ни в один музей 🖼, мы с вами прикоснемся к истории 📖 через море 🌊, камень и воздух над бухтами города.



Вас ждет удивительное погружение в прошлое.