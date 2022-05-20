Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад

На нашей экскурсии вы побываете в самой живописной части Южного берега Крыма

На нашей экскурсии вы побываете в самой живописной части Южного берега Крыма.

Вы подниметесь на Ласпинский перевал и на гору Кошка, откуда перед вами раскинутся панорамы долин и курортных поселков на побережье.

Далее, на выбор, посетите Массандровский дворец или отправитесь в Никитский ботанический сад.
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад

Что вас ожидает 🤩

  • Ласпинский перевал
  • Гора Кошка
  • Массандровский дворец
  • Никитский ботанический сад
Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь — Ласточкино гнездо — морская прогулка в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец/Никитский ботанический сад.

Церковь Воскресения Христова

Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века.
Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее.

Массандровский дворец

Поселок Массандра, расположенный в окрестностях Ялты, известен на весь мир не только своим винзаводом, но и великолепным дворцово-парковым ансамблем. В 1889 году земли в Массандре стали принадлежать российскому императору Александру III. Дворец в стиле эпохи Людовика XIII возведен по проекту архитекторов М. Е. Бушара и М. Е. Месмахера, который развил первоначальный замысел в сторону большей декоративности, добавив к средневековым и ренессансным элементам барочные детали. Массандровский дворец напоминает сказочный замок, фасады которого облицованы желтой декоративной плиткой и резными каменными украшениями. Дополняют впечатление от дворца разнообразные садовые скульптуры в придворной части парка.
Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора — князя С. М. Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. Семья Николая II предпочитала проводить лето в Ливадийском дворце. В Массандру члены августейшей фамилии приезжали для того, чтобы прогуляться по парку.
Никитский ботанический сад основан в 1811г. по указу Императора Александра I. Ежегодно здесь проводится бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, климатисов. На территории парка расположен дендрарий, экологическая тропа, кактусовая оранжерея, экспозиция динозавров и многое другое.
Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Услуги гида-переводчика
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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