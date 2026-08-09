Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На нашей экскурсии вы побываете в самой живописной части Южного берега Крыма.



Вы подниметесь на Ласпинский перевал и на гору Кошка, откуда перед вами раскинутся панорамы долин и курортных поселков на побережье. Далее, на выбор, посетите Массандровский дворец или отправитесь в Никитский ботанический сад.

Экскурсии Крым Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 8 часов 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь — Ласточкино гнездо — морская прогулка в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец/Никитский ботанический сад. Церковь Воскресения Христова Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м. над уровнем моря стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века. Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Массандровский дворец Поселок Массандра, расположенный в окрестностях Ялты, известен на весь мир не только своим винзаводом, но и великолепным дворцово-парковым ансамблем. В 1889 году земли в Массандре стали принадлежать российскому императору Александру III. Дворец в стиле эпохи Людовика XIII возведен по проекту архитекторов М. Е. Бушара и М. Е. Месмахера, который развил первоначальный замысел в сторону большей декоративности, добавив к средневековым и ренессансным элементам барочные детали. Массандровский дворец напоминает сказочный замок, фасады которого облицованы желтой декоративной плиткой и резными каменными украшениями. Дополняют впечатление от дворца разнообразные садовые скульптуры в придворной части парка. Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора — князя С. М. Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. Семья Николая II предпочитала проводить лето в Ливадийском дворце. В Массандру члены августейшей фамилии приезжали для того, чтобы прогуляться по парку. Никитский ботанический сад основан в 1811г. по указу Императора Александра I. Ежегодно здесь проводится бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, климатисов. На территории парка расположен дендрарий, экологическая тропа, кактусовая оранжерея, экспозиция динозавров и многое другое. Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

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