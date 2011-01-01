Чернореченский каньон незаслуженно остаётся в тени своего известного брата, Большого каньона Крыма, хотя по своей протяженности превосходит его почти в 4 раза, а река Черная, образовавшая каньон, вторая по полноводности после Бельбека. Изумрудный каньонЭто одно из самых малопосещаемых мест горного Крыма сохранило первозданную красоту можжевеловых лесов, речных каскадов и водоворотов. Черная река постоянно меняет цвет – ярко-бирюзовая, малахитовая, изумрудная, фиолетово-черная. При этом сама вода в реке настолько чистая, что её можно пить черпая кружкой, как в детстве. Объект №221 — Запасной командный пункт ЧФПройдя весь каньон, мы выйдем в урочище Алсу. Чистый прозрачный горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, ароматы степных трав, доносящиеся ветром из Байдарской долины… Это непередаваемо!

В 1977 году урочище Алсу стало ещё и секретным Объектом №221. Километры тоннелей пятиметрового диаметра в толще горы ⛰️, запутанным лабиринтом уходят вниз на несколько ярусов. Предназначался Объект для переноса штаба в безопасное место в случае атомной войны. Способен выдержать прямое попадание ядерной боеголовки мощностью до 500 килотонн, пожалуй самое масштабное подземное строительство, полностью заброшенное в наше время. Мы пройдем по тоннелям, чтобы вы прониклись атмосферой и сделали уникальные фото. А кроме этого:Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки. Ведь нам сегодня понадобится много сил! В конце каньона, пройдя все испытания, устроим сытный обед. Важная информация!• Это пеший поход, поэтому обязательно: удобную обувь для ходьбы на камням. Сандалии или резиновые тапочки для бродов, купальник или плавки. Герметичная упаковка (пакет) для ценных вещей и документов. Головной убор от солнца, одежда по погоде;