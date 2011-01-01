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Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом

5
8 отзывов
Олег А.
Олег А. – Гид из Севастополя
За день мы пройдем весь Чернореченский каньон, от начала до конца, то по дну ущелья, то переходя с берега на берег через реку в брод, а самые сложные участки обходя по тропе над каньоном, карабкаясь по крутым склонам.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом

Что вы увидите

  • Чернореченский каньон
  • Байдарская долина
  • Пороги и водопады
  • Заброшенный военный Объект №221 «Алсу»
Чернореченский каньон незаслуженно остаётся в тени своего известного брата, Большого каньона Крыма, хотя по своей протяженности превосходит его почти в 4 раза, а река Черная, образовавшая каньон, вторая по полноводности после Бельбека. Изумрудный каньонЭто одно из самых малопосещаемых мест горного Крыма сохранило первозданную красоту можжевеловых лесов, речных каскадов и водоворотов. Черная река постоянно меняет цвет – ярко-бирюзовая, малахитовая, изумрудная, фиолетово-черная. При этом сама вода в реке настолько чистая, что её можно пить черпая кружкой, как в детстве. Объект №221 — Запасной командный пункт ЧФПройдя весь каньон, мы выйдем в урочище Алсу. Чистый прозрачный горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, ароматы степных трав, доносящиеся ветром из Байдарской долины… Это непередаваемо!
В 1977 году урочище Алсу стало ещё и секретным Объектом №221. Километры тоннелей пятиметрового диаметра в толще горы ⛰️, запутанным лабиринтом уходят вниз на несколько ярусов. Предназначался Объект для переноса штаба в безопасное место в случае атомной войны. Способен выдержать прямое попадание ядерной боеголовки мощностью до 500 килотонн, пожалуй самое масштабное подземное строительство, полностью заброшенное в наше время. Мы пройдем по тоннелям, чтобы вы прониклись атмосферой и сделали уникальные фото. А кроме этого:Как только мы дойдем до первых водопадов, остановимся на плотный завтрак, который я приготовлю для нас на огне прямо на берегу реки. Ведь нам сегодня понадобится много сил! В конце каньона, пройдя все испытания, устроим сытный обед. Важная информация!• Это пеший поход, поэтому обязательно: удобную обувь для ходьбы на камням. Сандалии или резиновые тапочки для бродов, купальник или плавки. Герметичная упаковка (пакет) для ценных вещей и документов. Головной убор от солнца, одежда по погоде;
  • Ёмкость для воды минимум 1 литр и заряженный телефон.
Что входит
  • Сопровождение гида-проводника на всем протяжении маршрута
  • Туристические завтрак и обед, приготовленные в горах на огне.
Что не входит
  • Проезд к началу маршрута и возвращение после окончания (~ 135 руб. в обе стороны).
Начало и место завершения
🚩 Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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8 отзывов оставили туристы

Олег А. проводит ещё 2 экскурсии

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