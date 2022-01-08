Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Мы посмотрим как топовые всеми известные севастопольские локации, так и те смотровые, бухты, улицы, дворики которые ревностно оберегают от посторонних глаз местные жители. Будет и парадный праздничный город-герой Севастополь, и живая уютная изнанка города у моря.

Исследуем с вами как центр, так и отдаленные районы Севастополя. Сравним архитектуру и атмосферу разных частей города.

Обязательно полюбуемся на город и на корабли с моих любимых смотровых площадок. Подскажу, на какую вам нужно будет вернуться вечером на лучший в Крыму закат.

Грузить историей и датами — не моё. Расскажу основные важные моменты, поделюсь чем живет Севастополь сегодня, как изменилась его жизнь за последнее время, про людей, места, события и интересные детали.

Сдам явки и пароли любимых гастрономических мест. Если захотите, покажу, где купить действительно хорошее крымское вино без разочарований.

Увидем Севастополь разным, живым, настоящим, городом с большим сердцем и душой.