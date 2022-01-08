Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города

Стану вашим проводником в моем родном городе

Индивидуально
для 4 чел.
Стану вашим проводником в моем родном городе.

Вы знали, что Севастополь по площади больше Москвы, Нью-Йорка или Шанхая? Будем перемещаться на моем автомобиле, чтобы с комфортом посмотреть всё самое интересное.
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города
Севастополь за пять часов. Авторская прогулка от коренного жителя города

Что вы можете увидеть 🤩

  • Центр города
  • Корабельная сторона
  • Малахов курган
  • Херсонес
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Мы посмотрим как топовые всеми известные севастопольские локации, так и те смотровые, бухты, улицы, дворики которые ревностно оберегают от посторонних глаз местные жители. Будет и парадный праздничный город-герой Севастополь, и живая уютная изнанка города у моря.
Исследуем с вами как центр, так и отдаленные районы Севастополя. Сравним архитектуру и атмосферу разных частей города.
Обязательно полюбуемся на город и на корабли с моих любимых смотровых площадок. Подскажу, на какую вам нужно будет вернуться вечером на лучший в Крыму закат.
Грузить историей и датами — не моё. Расскажу основные важные моменты, поделюсь чем живет Севастополь сегодня, как изменилась его жизнь за последнее время, про людей, места, события и интересные детали.
Сдам явки и пароли любимых гастрономических мест. Если захотите, покажу, где купить действительно хорошее крымское вино без разочарований.
Увидем Севастополь разным, живым, настоящим, городом с большим сердцем и душой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида по всему маршруту.
  • Передвижение на комфортном внедорожном автомобиле.
  • Родниковая вода, пледы, бокалы для вина на борту.
  • Есть детское кресло для вашего ребенка. Предупредите заранее.
Что не входит
  • Перекус
  • кофе
  • чай
  • бокал вина по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас в месте вашего отдыха
Завершение: Привезу вас в место вашего отдыха
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ура! Скоро мы отправимся в путешествие по Севастополю.
  • Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.
  • Я скоро позвоню вам, чтобы обсудить место нашей встречи.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 09:00

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