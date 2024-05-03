Винные экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Севастополе, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Завод вин «Массандра» является одним из старейших на территории полуострова Крым»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1 100 за человека
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
Путешествие в солнечную Ялту с посещением Форосского храма, Ласточкиного гнезда и дегустацией вин в Массандре. Насладитесь красотой Крыма и его вкусами
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«Дегустационный зал вин «Массандра»Широкую известность массандровские вина получили давно»
Расписание: Пятница, воскресенье 9:00
28 июня в 09:00
30 июня в 09:00
1 899 за человека
Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
1 час
Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
Начало: Г. Севастополь, ул. Крестовского 66
«В ходе экскурсии вы посетите инновационный винный подвал, а также современный цех розлива, где со специально оборудованной площадки увидите процессы производства наших вин»
Расписание: ежедневно с 10:00 до 17:00
27 июня в 10:00
28 июня в 10:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    3 мая 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Хочу поблагодарить Любовь Тимофеевну за увлекательные и познавательные рассказы о дворцах Воронцовский, Ливадийский и Массандровский!!! Экскурсовод от Бога!!! Передайте большое спасибо и благодарность!
  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • Е
    Елена
    8 ноября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Посетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
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    транспорт, хороший водитель-экскурсовод, интересно и увлекательно провел экскурсию. Впервые встретили профессионала, сочетающего мастерство вождения и экскурсовода. Благодаря Светлане наш день прошел насыщенно и приятно👍

  • А
    Алексей
    23 августа 2023
    Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
    Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
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    «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
  2. «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
  3. Винный тур: знакомство с «Золотой Балкой»
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Никитский ботанический сад
  7. Пещеры «Таврида»
  8. Чуфут-Кале
  9. Завод вин «Золотая балка»
  10. Маковые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 1 899. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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