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Сити-тур «Севастопольский экспресс»

4.6
33 отзыва
Визит_Крым
Визит_Крым – Гид из Севастополя
С момента основания Севастополь стал базой морского флота России.

Как ни трудно догадаться, вся история 📖 города непосредственно связана с морем и флотом.

Каждая эпоха оставила о себе напоминания — их до сих пор можно встретить на улочках города.

Графская пристань и Малахов курган, памятник князю Владимиру и памятник Затопленным кораблям.

И, конечно же, удивительная природа Крыма!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Сити-тур «Севастопольский экспресс»
Сити-тур «Севастопольский экспресс»

Что вы увидите

  • Мемориал обороны Севастополя
  • Севастопольский театр танца
  • Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошидского
  • Драматический театр им. А. В. Луначарского
  • Памятник князю Владимиру
  • Херсонес таврическийДраматический театр Черноморского Флота им. Б. А. Лавренева
  • Исторический бульвар
  • Бронепоезд Железняков
  • Памятник П. М. Кошке
  • Памятник героям-подводникам
  • Малахов Курган
  • Сапун-Гора
  • Памятник А. В. Суворову
  • Памятник Комсомольцам
  • Памятник Екатерине II и многое другое
Экскурсия охватывает основные достопримечательности 🏛️ Севастополя. Что вас ожидает:• Мемориал обороны Севастополя;
  • Севастопольский театр танца;
  • Севастопольский художественный музей 🖼 им. М. П. Крошидского;
  • Драматический театр им. А. В. Луначарского;
  • Памятник князю Владимиру;
  • Херсонес таврический;
  • Драматический театр Черноморского Флота им. Б. А. Лавренева;
  • Исторический бульвар;
  • Бронепоезд Железняков;
  • Памятник П. М. Кошке;
  • Памятник героям-подводникам;
  • Малахов Курган;
  • Сапун-Гора;
  • Памятник А. В. Суворову;
  • Памятник Комсомольцам;
  • Памятник Екатерине II и многое другое. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право на льготный билет 🎫. Севастопольцам скидка предоставляется по предъявлению ЕГКС или прописки.
Что входит
  • Транспортное обслуживание и экскурсионное сопровождение по ходу движения автобуса
  • Обзорная экскурсия по Сапун-Горе и Малахову Кургану.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 пл. Нахимова, Севастополь
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
Сити-тур «Севастопольский экспресс»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Визит_Крым
Визит_Крым
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33 отзыва оставили туристы

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