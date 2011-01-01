Что вы увидите
- Мемориал обороны Севастополя
- Севастопольский театр танца
- Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошидского
- Драматический театр им. А. В. Луначарского
- Памятник князю Владимиру
- Херсонес таврическийДраматический театр Черноморского Флота им. Б. А. Лавренева
- Исторический бульвар
- Бронепоезд Железняков
- Памятник П. М. Кошке
- Памятник героям-подводникам
- Малахов Курган
- Сапун-Гора
- Памятник А. В. Суворову
- Памятник Комсомольцам
- Памятник Екатерине II и многое другое
Экскурсия охватывает основные достопримечательности 🏛️ Севастополя. Что вас ожидает:• Мемориал обороны Севастополя;
- Севастопольский театр танца;
- Севастопольский художественный музей 🖼 им. М. П. Крошидского;
- Драматический театр им. А. В. Луначарского;
- Памятник князю Владимиру;
- Херсонес таврический;
- Драматический театр Черноморского Флота им. Б. А. Лавренева;
- Исторический бульвар;
- Бронепоезд Железняков;
- Памятник П. М. Кошке;
- Памятник героям-подводникам;
- Малахов Курган;
- Сапун-Гора;
- Памятник А. В. Суворову;
- Памятник Комсомольцам;
- Памятник Екатерине II и многое другое. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право на льготный билет 🎫. Севастопольцам скидка предоставляется по предъявлению ЕГКС или прописки.
Что входит
- Транспортное обслуживание и экскурсионное сопровождение по ходу движения автобуса
- Обзорная экскурсия по Сапун-Горе и Малахову Кургану.
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 пл. Нахимова, Севастополь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Визит_Крым
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