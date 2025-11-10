Крымский полуостров богат на необычные, загадочные и фантастические достопримечательности. В этой экскурсии мы приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие по Южному берегу Крыма и посетить уникальную долину Привидений горы Демерджи и водопад Джур Джур в ущелье Хапхал.
Описание экскурсии👌На склонах горы Демерджи, на площади около 20 га, расположилась знаменитая долина Привидений, которая заполнена сотнями скал причудливой формы. Они обточены ветром, имеют внушительную высоту и удивительную способность менять свой облик при смене освещения и угла зрения. В утренней туманной дымке или вечерних сумерках, фигуры отбрасывают тени, которые двигаются вместе с солнцем и буквально оживают, что делает их очертания призрачными, а атмосферу мистической. Нам предстоит интереснейшая прогулка на внедорожнике в этом необыкновенном месте. (за доп. плату) 👌Насладившись этим удивительным зрелищем, погрузившись в мир сказок и приключений, сделав уникальные фото с великолепных видовых площадок, мы отправляемся дальше. Нас ждет таинственное, прохладное, густо поросшее лесом ущелье Хапхал. Здесь находится самый полноводный водопад Крыма. Поднимаемся и спускаемся на внедорожниках. (за доп. плату.) Водопад Джур Джур- самый мощный в Крыму. Он не пересыхает даже в самую сильную жару. Образован водопад рекой Восточный Улун Узень, протекающей через горное ущелье. Высота водопада на уровнем моря достигает 470 метров. Если пройти вверх по течению реки, можно встретить целую плеяду каскадов и порогов, созданных самой природой. Прилегающая к водопаду территория обустроена для комфортного отдыха и содержит все необходимое для наблюдения за ним: деревянные перила на крутых горных тропинках, удобные подходы к воде. Время отдыха у водопада Джур Джур в ущелье Хап Хал 3 часа. 👌Возвращение в Севастополь ориентировочно к 19 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 10 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅экскурсия авто-пешеходная. ✅степень сложности - средняя. ✅не рекомендовано для лиц с ограниченными возможностями. ✅ необходимо иметь спортивную обувь, головной убор, питьевую воду, пляжные принадлежности.
по вторникам и пятницам в 8.00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Стоимость подъема на внедорожнике к водопаду (400р.)
- Стоимость путешествия на джипе по Долине Привидений (от 600р. с человека в зависимости от количества людей в машине)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅экскурсия авто-пешеходная
- ✅степень сложности - средняя
- ✅не рекомендовано для лиц с ограниченными возможностями
- ✅ необходимо иметь спортивную обувь, головной убор, питьевую воду, пляжные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
