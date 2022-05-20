В пещерный город Эски-Кермен на лошадях

Мы отпрвимся в путь из Кара-Кобской долины мимо «колодца молодости»

Мы отпрвимся в путь из Кара-Кобской долины мимо «колодца молодости».

Прокатимся по тенистому лесу, поднимемся на скалу Стена, дойдём до Бахчисарайского района к горному озеру, отдохнем, искупаемся и направимся в обратный путь.

После конной прогулки покормим лошадей и сделаем фото с остальными обитателями нашего конного двора.
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях
В пещерный город Эски-Кермен на лошадях

Что вас ожидает 🤩

  • Кара-Кобская долина
  • «колодец молодости»
  • Скала Стена
  • Горное озеро

Что вас ждет

Поездка начинается из Кара-Кобской долины мимо «колодца молодости». Легенда гласит: «Кто выпьет воды из старого татарского колодца, помолодеет и душой и телом».
Продолжим путь через тенистый лес, перевалив через неприступную скалу Стена, дойдём до Бахчисарайского района к горному озеру, которое находиться чуть выше древнего пещерного города Эски-Кермен.
На озере будет привал, во время которого можно хорошо отдохнуть, а также искупаться вместе с лошадьми. Отдохнув, мы отправляемся в обратный путь.
После конной прогулки покормим лошадей и сделаем фото с остальными обитателями нашего конного двора.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • cопровождение инструктора,
  • защитная экипировка (шлем),
  • инструктаж,
  • аренда беседки и мангала,
  • аренда лошади в полной амуниции.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вода,
  • перекус,
  • угощение для животных.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Cопровождение инструктора
  • Защитная экипировка (шлем)
  • Инструктаж
  • Аренда беседки и мангала
  • Аренда лошади в полной амуниции
Что не входит
  • Вода
  • Перекус
  • Угощение для животных
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Завершение: Севастополь пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дорогие гости
  • Просим Вас приезжать за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🎩Индивидуальные🐴Конные прогулки🏆Активный отдых🪨Пещеры

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