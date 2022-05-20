Поездка начинается из Кара-Кобской долины мимо «колодца молодости». Легенда гласит: «Кто выпьет воды из старого татарского колодца, помолодеет и душой и телом».
Продолжим путь через тенистый лес, перевалив через неприступную скалу Стена, дойдём до Бахчисарайского района к горному озеру, которое находиться чуть выше древнего пещерного города Эски-Кермен.
На озере будет привал, во время которого можно хорошо отдохнуть, а также искупаться вместе с лошадьми. Отдохнув, мы отправляемся в обратный путь.
После конной прогулки покормим лошадей и сделаем фото с остальными обитателями нашего конного двора.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
cопровождение инструктора,
защитная экипировка (шлем),
инструктаж,
аренда беседки и мангала,
аренда лошади в полной амуниции.
Туристы оплачивают самостоятельно:
вода,
перекус,
угощение для животных.
Ответы на вопросы
Что входит
Cопровождение инструктора
Защитная экипировка (шлем)
Инструктаж
Аренда беседки и мангала
Аренда лошади в полной амуниции
Что не входит
Вода
Перекус
Угощение для животных
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, пос. Сахарная Головка
Завершение: Севастополь пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Дорогие гости
Просим Вас приезжать за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Севастополе
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них