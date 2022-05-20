Что вас ждет

Поездка начинается из Кара-Кобской долины мимо «колодца молодости». Легенда гласит: «Кто выпьет воды из старого татарского колодца, помолодеет и душой и телом».

Продолжим путь через тенистый лес, перевалив через неприступную скалу Стена, дойдём до Бахчисарайского района к горному озеру, которое находиться чуть выше древнего пещерного города Эски-Кермен.

На озере будет привал, во время которого можно хорошо отдохнуть, а также искупаться вместе с лошадьми. Отдохнув, мы отправляемся в обратный путь.

После конной прогулки покормим лошадей и сделаем фото с остальными обитателями нашего конного двора.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

cопровождение инструктора,

защитная экипировка (шлем),

инструктаж,

аренда беседки и мангала,

аренда лошади в полной амуниции.

Туристы оплачивают самостоятельно: