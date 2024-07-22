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торопясь, спокойно обошли достопримечательности, по дороге посетили «Частную галерею косметики» и сад с персиками! А как было спокойно и приятно находиться в обществе Василия! Спасибо огромное за заботу, за помощь при подъемах и спусках! 😉 Вы чудо -проводник!!!!