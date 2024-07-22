Индивидуальная
до 1 чел.
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
4 июн в 09:00
7 июн в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Эски-Кермен: город готов
Эски-Кермен - это не просто старая крепость, а целый город с богатой историей. Ощутите атмосферу VI века и узнайте, как византийцы защищали свои земли
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона.
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
12 200 ₽ за экскурсию
Групповая
до 20 чел.
Джип - тур. Пещерные города Крыма: Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Начало: Севастополь, пл. Нахимова 4, Доска почета
4 июн в 08:30
7 июн в 08:30
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара22 июля 2024Очень увлекательное путешествие! Замечательный проводник-гид-экскурсовод, влюбленный в Крым, историю Крыма!!! Столько интересной информации, на обычной экскурсии такого не узнаешь! Не
- ННаталья14 августа 2022Очень довольны остались поездкой и гидом Василием. Всё продумано: охлажденная вода, видовые места, фотоаппарат у гида, планшет с историческими фото.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Эски-Кермен»
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Сейчас в Севастополе в категории "Эски-Кермен" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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