Эски-Кермен – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Эски-Кермен» в Севастополе, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Джиппинг
Конные прогулки
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
4 июн в 09:00
7 июн в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Эски-Кермен: город готов
Эски-Кермен - это не просто старая крепость, а целый город с богатой историей. Ощутите атмосферу VI века и узнайте, как византийцы защищали свои земли
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона.
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
12 200 ₽ за экскурсию
Джип - тур. Пещерные города Крыма: Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Пешая
Джиппинг
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Джип - тур. Пещерные города Крыма: Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Начало: Севастополь, пл. Нахимова 4, Доска почета
4 июн в 08:30
7 июн в 08:30
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    22 июля 2024
    Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
    Очень увлекательное путешествие! Замечательный проводник-гид-экскурсовод, влюбленный в Крым, историю Крыма!!! Столько интересной информации, на обычной экскурсии такого не узнаешь! Не
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    торопясь, спокойно обошли достопримечательности, по дороге посетили «Частную галерею косметики» и сад с персиками! А как было спокойно и приятно находиться в обществе Василия! Спасибо огромное за заботу, за помощь при подъемах и спусках! 😉 Вы чудо -проводник!!!!

  • Н
    Наталья
    14 августа 2022
    Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
    Очень довольны остались поездкой и гидом Василием. Всё продумано: охлажденная вода, видовые места, фотоаппарат у гида, планшет с историческими фото.
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    Маршрут гибкий, учитываются все пожелания. Задержались в а два с лишним часа ради осмотра новых мест - никакой дополнительной платы! Спасибо от души Василию! Рекомендуем горячо!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Эски-Кермен»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Челтер Мармара и Эски Кермен на внедорожнике + конная прогулка
  2. Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
  3. Джип - тур. Пещерные города Крыма: Челтер-Мармара и Эски-Кермен
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  5. Никитский ботанический сад
  6. Чуфут-Кале
  7. Лавандовые поля
  8. Гора Сапун
  9. Ай-Петри
  10. Эски-Кермен
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Эски-Кермен" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 12 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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