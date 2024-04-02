Семейные развлекательные туры Северобайкальска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Северобайкальске, цены от 27 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
3 отзыва
8 дней
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
61 000 за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
3 отзыва
5 дней
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
14 авг в 10:00
17 авг в 10:00
41 000 за человека
Знакомство с летним или осенним Северобайкальском
3 отзыва
4 дня
Знакомство с летним или осенним Северобайкальском
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
27 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Можно с детьми»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
  2. Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
  3. Знакомство с летним или осенним Северобайкальском
Сколько стоит тур в Северобайкальске в августе 2024
Сейчас в Северобайкальске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 27 500 до 61 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Северобайкальске на 2024 год по теме «Можно с детьми», 9 ⭐ отзывов, цены от 27500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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