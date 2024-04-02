8 дней
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
61 000₽ за человека
5 дней
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
14 авг в 10:00
17 авг в 10:00
41 000₽ за человека
4 дня
Знакомство с летним или осенним Северобайкальском
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
27 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Северобайкальске в августе 2024
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