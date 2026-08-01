Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
109 700 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
80 600 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
69 600 ₽ за человека
Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия
30 сен в 10:00
3 окт в 10:00
92 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «С обедом»
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