Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
Завтра в 17:30
13 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
12 янв в 08:30
13 янв в 08:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в декабре 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год для иностранцев, 37 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль