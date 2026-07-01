Показать всё
Индивидуальная
до 5 чел.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
«38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости - индивидуальная экскурсия
Начало: Пл Победы, у памятника Александру Твардовскому и В...
«Защитница России Смоленская крепостная стена — огромное и впечатляющее сооружение»
Расписание: Ежедневно
6700 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Овеянная славой. Пешеходная экскурсия вдоль стен Смоленской крепости
Начало: Площадь Победы
«Смоленская крепостная стена — не просто выдающийся памятник архитектуры, а настоящая летопись города, высеченная в камне»
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Музей Крепость»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2026
Сейчас в Смоленске в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2026 год по теме «Музей Крепость», 36 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь