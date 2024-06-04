1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ффранцлих29 мая 2024Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
- ППолина28 мая 2024Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
- ЯЯна28 мая 2024Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
- ММайя28 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
- ММария27 мая 2024Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Парк Блонье»
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