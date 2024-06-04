Парк Блонье – экскурсии в Смоленске

Найдено 10 экскурсий в категории «Парк Блонье» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
216 отзывов
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • ф
    францлих
    29 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Очень благодарны Маргарите за обзорную экскурсию по Смоленску. Великолепная подача материала,глубокие знания,много интересных фактов. Маргарита передала свою любовь к этому замечательному городу и нам. Мы влюбились в Смоленск. Спасибо огромное.
  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
  • Я
    Яна
    28 мая 2024
    Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
    Информативно, познавательно. Экскурсовод обаятельная, легкая в общении и увлеченная своей работой девушка. Спасибо.
  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
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    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

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Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Парк Блонье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Смоленск от древности до наших дней
  2. Добро пожаловать в Смоленск
  3. Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
  4. Смоленск сквозь века
  5. Магия вечернего Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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