В ходе нашей программы мы проследуем по историческим местам, связанным с историей 📖 Смоленска от 9-го века до наших дней, побываем в Гнездовском лесу 🌲 и совершим экскурсию ⛳ на авто по Смоленску, а затем - прогуляемся по пешеходной зоне исторического центра города.