крупнейший в Европе Гнездовский курганный комплекс
музей под открытым небом "Гнездовское поселение 10 века"
храмы 12 века
историческую местность Смядынь
набережную Днепра
Успенский собор
Смоленскую крепость
Авраамиев и Вознесенский монастыри
парк Блонье
Сквер памяти Героев
Лопатинский сад.
В ходе нашей программы мы проследуем по историческим местам, связанным с историей 📖 Смоленска от 9-го века до наших дней, побываем в Гнездовском лесу 🌲 и совершим экскурсию ⛳ на авто по Смоленску, а затем - прогуляемся по пешеходной зоне исторического центра города.
Что входит
услуги гида
Что не входит
транспортные расходы (авто от 400р\час, минибус от 800р\час)
Начало
🚩 памятник Теркину на пл. Победы
Место завершения
🏁 парк Блонье (им.Глинки)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.