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«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово

Вадим М.
Вадим М. – Гид из Смоленска
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-16 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово

Что вы увидите

  • крупнейший в Европе Гнездовский курганный комплекс
  • музей под открытым небом "Гнездовское поселение 10 века"
  • храмы 12 века
  • историческую местность Смядынь
  • набережную Днепра
  • Успенский собор
  • Смоленскую крепость
  • Авраамиев и Вознесенский монастыри
  • парк Блонье
  • Сквер памяти Героев
  • Лопатинский сад.
В ходе нашей программы мы проследуем по историческим местам, связанным с историей 📖 Смоленска от 9-го века до наших дней, побываем в Гнездовском лесу 🌲 и совершим экскурсию ⛳ на авто по Смоленску, а затем - прогуляемся по пешеходной зоне исторического центра города.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы (авто от 400р\час, минибус от 800р\час)
Начало
🚩 памятник Теркину на пл. Победы
Место завершения
🏁 парк Блонье (им.Глинки)
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово
«Путешествие из 9-го века…»: Смоленск- Гнездово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим М.
Вадим М.
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