Главная святыня города

Я покажу Вам наш главный храм — Успенский кафедральный собор, где хранятся такие святыни, как Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница XVI века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского. В соборе также есть две иконы, которые мироточили.

Древние храмы

Я расскажу Вам о святых, которые прославили Смоленск и всю Смоленскую землю. Мы увидим три действующих монастыря и древние храмы XII века. В церкви Михаила Архангела у Вас будет возможность подержать в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе и в Смоленске.

История крещения

Мы прогуляемся вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь. Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру. Если мы отправимся на экскурсию на автомобиле, то сможем также посетить священное место Смядынь, где в 1015 году был убит первый русский святой князь Глеб.

Важно знать: