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Главная святыня города
Я покажу Вам наш главный храм — Успенский кафедральный собор, где хранятся такие святыни, как Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница XVI века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского. В соборе также есть две иконы, которые мироточили.
Древние храмы
Я расскажу Вам о святых, которые прославили Смоленск и всю Смоленскую землю. Мы увидим три действующих монастыря и древние храмы XII века. В церкви Михаила Архангела у Вас будет возможность подержать в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе и в Смоленске.
История крещения
Мы прогуляемся вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь. Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру. Если мы отправимся на экскурсию на автомобиле, то сможем также посетить священное место Смядынь, где в 1015 году был убит первый русский святой князь Глеб.
Важно знать:
Встречаемся в центральной части города, недалеко от площади Ленина и гостиницы «Смоленскотель», у входа в Вознесенский монастырь.
Транспортные расходы не входят в стоимость.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Коненкова, д. 9
Завершение: ул. Кашена, д. 20
Когда и сколько длится
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по запросу
Светлана Б.
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