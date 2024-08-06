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наши ожидания. Она рассказала о древнейших и более поздних храмах города и их непростой истории. Три часа пролетели незаметно. Кроме того, она дала нам дельные советы о том, что нам следует посетить и посмотреть самостоятельно, чем мы и воспользовались. Город потрясающий, с огромной и сложной историей, к тому же очень красивый! Огромное ей спасибо!