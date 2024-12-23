Духовные святыни древнего Смоленска

Во время экскурсии Вы сами сможете убедиться в том, что православная сокровищница Смоленска поражает своими уникальными

Индивидуально
для 5 чел.
Во время экскурсии Вы сами сможете убедиться в том, что православная сокровищница Смоленска поражает своими уникальными святынями, духовную и историческую значимость которых сложно переоценить.

Я покажу вам самые древние храмы города, расскажу о святых, которые прославили смоленскую землю, покажу места связанные с крещением. И. конечно, мы побываем в главной святыне Смоленска — Успенском кафедральном соборе.
Духовные святыни древнего Смоленска
Духовные святыни древнего Смоленска
Духовные святыни древнего Смоленска
Духовные святыни древнего Смоленска
Духовные святыни древнего Смоленска

Что вы увидите 🤩

  • Соборный холм с Успенским собором
  • Авраамиевский, Вознесенский и Троицкий монастыри
  • Церкви XII вв.
  • Крепостную стену
  • Реку Днепр
  • Набережную
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Главная святыня города

Я покажу Вам наш главный храм — Успенский кафедральный собор, где хранятся такие святыни, как Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница XVI века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского. В соборе также есть две иконы, которые мироточили.

Древние храмы

Я расскажу Вам о святых, которые прославили Смоленск и всю Смоленскую землю. Мы увидим три действующих монастыря и древние храмы XII века. В церкви Михаила Архангела у Вас будет возможность подержать в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе и в Смоленске.

История крещения

Мы прогуляемся вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь. Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру. Если мы отправимся на экскурсию на автомобиле, то сможем также посетить священное место Смядынь, где в 1015 году был убит первый русский святой князь Глеб.

Важно знать:

  • Встречаемся в центральной части города, недалеко от площади Ленина и гостиницы «Смоленскотель», у входа в Вознесенский монастырь.
  • Транспортные расходы не входят в стоимость.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Коненкова, д. 9
Завершение: ул. Кашена, д. 20
Когда и сколько длится
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по запросу

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