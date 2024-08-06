Во время экскурсии вы сами сможете убедиться в том, что православная сокровищница Смоленска поражает своими уникальными святынями, духовную и историческую значимость которых сложно переоценить.
Я покажу вам самые древние храмы города, расскажу о святых, которые прославили смоленскую землю, покажу места связанные с крещением. И. конечно, мы побываем в главной святыне Смоленска — Успенском кафедральном соборе.
Я покажу вам самые древние храмы города, расскажу о святых, которые прославили смоленскую землю, покажу места связанные с крещением. И. конечно, мы побываем в главной святыне Смоленска — Успенском кафедральном соборе.
Описание экскурсииГлавная святыня города Я покажу Вам наш главный храм — Успенский кафедральный собор, где хранятся такие святыни, как Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», плащаница XVI века, железные сандалии святого Меркурия Смоленского. В соборе также есть две иконы, которые мироточили. Древние храмы Я расскажу Вам о святых, которые прославили Смоленск и всю Смоленскую землю. Мы увидим три действующих монастыря и древние храмы XII века. В церкви Михаила Архангела у Вас будет возможность подержать в руках тонкий кирпич плинфу, из которого строили храмы в Древней Руси, в том числе и в Смоленске. История крещения Мы прогуляемся вдоль крепостной стены по набережной великой реки Днепр, в которой крестили Русь. Сегодня на набережной возвышается памятник крестителю Руси — князю Владимиру. Если мы отправимся на экскурсию на автомобиле, то сможем также посетить священное место Смядынь, где в 1015 году был убит первый русский святой князь Глеб. Важная информация:
- Встречаемся в центральной части города, недалеко от площади Ленина и гостиницы «Смоленскотель», у входа в Вознесенский монастырь.
- Транспортные расходы не входят в стоимость.
по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборный холм с Успенским собором
- Авраамиевский, Вознесенский и Троицкий монастыри
- Церкви XII вв
- Крепостная стена
- Река Днепр
- Набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Завершение: Ул. Кашена, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Встречаемся в центральной части города, недалеко от площади Ленина и гостиницы «Смоленскотель», у входа в Вознесенский монастырь
- Транспортные расходы не входят в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
В Смоленске мы были первый раз, поэтому для экскурсии с гидом выбрали самую сложную на наш взгляд тему о духовных святынях города.
Экскурсовод Светлана, интеллигентная и хорошо знающая тему, полностью оправдала
Экскурсовод Светлана, интеллигентная и хорошо знающая тему, полностью оправдала
Вам был полезен этот отзыв?
А
Светлана просто великолепно провела экскурсию. Однозначно рекомендую этого гида для всех, кто хочет получить отличные впечатления от экскурсии по г. Смоленск.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Спасибо огромное экскурсоводу Светлане!!!! Всем очень понравилась экскурсия. Четко и профессионально!!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Духовные святыни Смоленска - экскурсия по самым древним храмам города»
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка в вашем смартфоне «Смоленск - город многих эпох»
Пройти по Смоленску и прочитать в его стенах и памятниках следы разных эпох
Начало: На набережной Днепра
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
Сегодня в 19:30
7 сен в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Смоленск духовный
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Сегодня в 11:30
23 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
21 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 5 чел.
6000 ₽ за экскурсию