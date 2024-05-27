1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 мая 2024Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
- ННадежда26 мая 2024Рекомендую
- ЮЮлия26 мая 2024Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
- ЕЕвгения9 апреля 2024Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!
- ЛЛюдмила23 марта 2024Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.
- ССергей27 февраля 2024От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о
- ЕЕкатерина7 ноября 2022Спасибо Вадиму за целостный, логичный рассказ. Внимание к деталям, умение встроить архитектурный объект в исторический контекст и живо подать историю-
- ЕЕлена9 января 2022Экскурсия очень понравилась. 2 часа пролетели на одном дыхании. Вадим увлеченно рассказывал о своем родном городе, об истории России. Спасибо большое
- ЛЛюдмила17 ноября 2019Ярко!! Эмоционально!! С хорошей подачей материала!:)Грамотно поставленная речь,хорошая дикция и сила голоса позволили полностью насладиться экскурсией! Посетили Смоленск большой группой:
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Церковь Святых Петра и Павла»
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