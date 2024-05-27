Церковь Михаила Архангела – экскурсии в Смоленске

Найдено 5 экскурсий в категории «Церковь Михаила Архангела» в Смоленске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900 за всё до 5 чел.
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

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  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
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    города, получили подробный рассказ о них, перемещались на комфортабельном микроавтобусе. Наталья замечательный рассказчик, хороший организатор, заботливый человек и преданный житель своего города. Мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

  • Е
    Евгения
    9 апреля 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    23 марта 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.
  • Л
    Лариса
    12 марта 2024
    Смоленск духовный
    Интересная содержательная экскурсия, заказывайте, не пожалеете!
  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Смоленск духовный
    Светлана прекрасный рассказчик, увлеченно и любяще делает своё дело,жаль, что 3 часа пролетели как один миг! Замечательный повод встретиться еще! Всем советую-приезжайте в Смоленск-город щит, интересуйтесь и узнавайте родную историю.
  • С
    Сергей
    27 февраля 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о
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    городе, его истории, жителях и просто влюбились в Смоленск с Александрой! Структурированный рассказ, блестящие знания, чуткость и доброта гида сделали наше путешествие очень приятным. Всем рекомендуем такого великолепного гида! P.S. Мы также воспользовались с подачи организаторов услугами аренды авто и остались очень довольны, наше передвижение было быстрым, удобным и тёплым (что немаловажно в зимний день):) Ещё раз спасибо!

  • Р
    Римма
    23 февраля 2024
    Смоленск духовный
    23 февраля 2024 г. были на пешеходной экскурсии - Смоленск духовный. Экскурсию вела Светлана. Три часа пролетели незаметно, хотя погода
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    выдалась дождливая и ветреная. Экскурсия была очень насыщенная и интересная, три часа Светлана все время рассказывала. С годами, некоторые события истории страны забываются, Светлана не перегружала информацией, дополняла новыми данными. Три часа пролетели незаметно. Светлана очень приятный и профессионал, доступно подает информацию. Хотя экскурсия называлась Смоленск духовный, но узнали много другого и полезного. Будете в Смоленске, обязательно закажите эту экскурсию у Светланы.

  • Е
    Екатерина
    7 ноября 2022
    Золотые купола Смоленска
    Спасибо Вадиму за целостный, логичный рассказ. Внимание к деталям, умение встроить архитектурный объект в исторический контекст и живо подать историю-
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    безусловный плюс. Накануне запланированной экскурсии мы сами зашли в Успенский собор, а потом с гидом, возможность сравнить была. С гидом не в пример лучше: Вадим обратил наше внимание на детали, рассказал почему и как. С чистым сердцем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Церковь Михаила Архангела»

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  7. Успенский собор (Мономаха)
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