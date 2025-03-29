Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму

Приглашаем вас отправиться на Соборный холм в Смоленске — самое сакральное место древнего города, полное историй, легенд и удивительных открытий.
Вы полюбуетесь видами на Смоленскую крепость, посетите Успенский собор и прикоснетесь к его святыням, а также узнаете о героических и духовных событиях, изменивших судьбу города. Экскурсия с аудиогидом подойдет всем, кто хочет глубже познакомиться с богатой историей Смоленска!
Вы полюбуетесь видами на Смоленскую крепость, посетите Успенский собор и прикоснетесь к его святыням, а также узнаете о героических и духовных событиях, изменивших судьбу города. Экскурсия с аудиогидом подойдет всем, кто хочет глубже познакомиться с богатой историей Смоленска!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Познакомьтесь со смоленской историей и побывайте на Соборном холме — самом сакральном месте древнего города вместе с аудиогидом. С вершины холма вы полюбуетесь видами на смоленскую крепость, вы побываете на Архиерейском дворе, познакомитесь с его архитектурным ансамблем, посетите Успенский собор, где прикоснетесь к его главным Святыням. Вы узнаете о первом в городе каменном соборе, заложенном Владимиром Мономахом и увидите место, где стоял первый в Смоленске православный храм, возведённый Владимиром Святым. Вас также ждет рассказ о двух Смоленских Одигитриях, истории и легенды Смоленской крепости и Старой Смоленской дороге. Вы услышите как воин Меркурий спас город от татаро-монгольского ига и как смоленские девицы становились царицами, а паренёк из глубинки стал Архиепископом Японским. Экскурсия будет интересна любителям истории, блогерам и детям и взрослым любого возраста. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Важно! Начните экскурсию не позднее 16 час - в 18 час в соборе служба, затем храм закрывается. Оденьтесь скромно, возьмите косынку (или наденьте выданную при входе в храм). На холме очень ветренно, головной убор нужен в любое время года! Обратите внимание, что билеты в достопримечательности на пути НЕ ВХОДЯТ в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смоленская крепость
- Архиерейский двор с его архитектурным ансамблем
- Успенский собор с его главными Святынями
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации по местности
- Подсказки, как найти лучшие точки осмотра окрестностей
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в достопримечательности на пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Соборная Гора, 11
Завершение: Улица Соборный двор, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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