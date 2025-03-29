Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму

Познакомьтесь со смоленской историей и побывайте на Соборном холме — самом сакральном месте древнего города вместе с аудиогидом. С вершины холма вы полюбуетесь видами на смоленскую крепость, вы побываете на Архиерейском дворе, познакомитесь с его архитектурным ансамблем, посетите Успенский собор, где прикоснетесь к его главным Святыням. Вы узнаете о первом в городе каменном соборе, заложенном Владимиром Мономахом и увидите место, где стоял первый в Смоленске православный храм, возведённый Владимиром Святым. Вас также ждет рассказ о двух Смоленских Одигитриях, истории и легенды Смоленской крепости и Старой Смоленской дороге. Вы услышите как воин Меркурий спас город от татаро-монгольского ига и как смоленские девицы становились царицами, а паренёк из глубинки стал Архиепископом Японским. Экскурсия будет интересна любителям истории, блогерам и детям и взрослым любого возраста. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Важно! Начните экскурсию не позднее 16 час - в 18 час в соборе служба, затем храм закрывается. Оденьтесь скромно, возьмите косынку (или наденьте выданную при входе в храм). На холме очень ветренно, головной убор нужен в любое время года! Обратите внимание, что билеты в достопримечательности на пути НЕ ВХОДЯТ в стоимость.