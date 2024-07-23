2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
6000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
3 мар в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»
Раскрыть инженерные и архитектурные секреты крепости в увлекательном интерактивном формате
Начало: На ул. Октябрьской революции
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
4000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай23 июля 2024Экскурсия очень понравилась взрослым и детям, рекомендую, Ольга большая молодец!
- ММария21 июля 2024Все очень понравилось! Взрослые и дети в восторге!
- ААнастасия4 июля 2024Прогулка с экскурсоводом Маргаритой была очень интересная, познавательная, занимательная для всей семьи. Время пролетело незаметно, а приятное впечатление о городе Смоленске сложилось навсегда.
- ЕЕкатерина19 марта 2024Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
- ППолина17 февраля 2024Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Интерактивные»
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