Интерактивные экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Смоленске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Пешая
48 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
6000 за всё до 5 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
3 мар в 09:00
4000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Секреты Смоленской крепости»
Раскрыть инженерные и архитектурные секреты крепости в увлекательном интерактивном формате
Начало: На ул. Октябрьской революции
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
4000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    23 июля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Экскурсия очень понравилась взрослым и детям, рекомендую, Ольга большая молодец!
  • М
    Мария
    21 июля 2024
    Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
    Все очень понравилось! Взрослые и дети в восторге!
  • А
    Анастасия
    4 июля 2024
    Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
    Прогулка с экскурсоводом Маргаритой была очень интересная, познавательная, занимательная для всей семьи. Время пролетело незаметно, а приятное впечатление о городе Смоленске сложилось навсегда.
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
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    для взрослых. Экскурсия продлилась почти на час меньше заявленного. Ольга со знанием фактов и истории провела нас вдоль крепостной стены и до Успенского собора (доп экскурсия). Из детской экскурсии увидели раскраску и двусторонний красно-синий карандаш, который понадобился при раскрашивании башен в книжке-раскраске, плюс посчитали орлов на памятнике, остановились возле белочек. Все остальное было для взрослых, хотя мы рассчитывали именно на детскую экскурсию. Также была указана длительность в 2,5 часа, но в связи со "взрослой подачей материала", именинница, которая очень ждала и любит экскурсии и не первый раз участвует в детских, почувствовала уже в первые 10 минут, что повествование больше ориентировано на взрослых -" Сказочный" Смоленск, не было ни повторения в игровом формате в конце экскурсии, ни ещё нескольких заданий указанных в описании экскурсии. Может быть обстоятельства сложились не самым благоприятным образом. Как человек Ольга очень приятна в общении, как экскурсовод - видно, что очень любит, очень хорошо знает свой город и может многое рассказать и объяснить. Ольга действительно произвела максимально положительное впечатление. Толи есть с чем сравнить, толи фраза "дорогие мои" в каждое обращение напрягла. Дочка благодарит и с теплотой вспоминает Ольгу, несмотря на общую усталость и непонятность большинства материала в рассказе, это однозначно здорово. Успехов и развития. А нам был приятен Ваш позитив, желание познакомить других с родным городом и эрудированность.

    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых
  • П
    Полина
    17 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Интерактивные»

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  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский собор (Мономаха)
  6. Успенский Собор
  7. Парк Блонье
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в феврале 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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