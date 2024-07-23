читать дальше

для взрослых. Экскурсия продлилась почти на час меньше заявленного. Ольга со знанием фактов и истории провела нас вдоль крепостной стены и до Успенского собора (доп экскурсия). Из детской экскурсии увидели раскраску и двусторонний красно-синий карандаш, который понадобился при раскрашивании башен в книжке-раскраске, плюс посчитали орлов на памятнике, остановились возле белочек. Все остальное было для взрослых, хотя мы рассчитывали именно на детскую экскурсию. Также была указана длительность в 2,5 часа, но в связи со "взрослой подачей материала", именинница, которая очень ждала и любит экскурсии и не первый раз участвует в детских, почувствовала уже в первые 10 минут, что повествование больше ориентировано на взрослых -" Сказочный" Смоленск, не было ни повторения в игровом формате в конце экскурсии, ни ещё нескольких заданий указанных в описании экскурсии. Может быть обстоятельства сложились не самым благоприятным образом. Как человек Ольга очень приятна в общении, как экскурсовод - видно, что очень любит, очень хорошо знает свой город и может многое рассказать и объяснить. Ольга действительно произвела максимально положительное впечатление. Толи есть с чем сравнить, толи фраза "дорогие мои" в каждое обращение напрягла. Дочка благодарит и с теплотой вспоминает Ольгу, несмотря на общую усталость и непонятность большинства материала в рассказе, это однозначно здорово. Успехов и развития. А нам был приятен Ваш позитив, желание познакомить других с родным городом и эрудированность.