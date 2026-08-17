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Личное свидание со Смоленском

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Смоленск — один из самых городов России, в котором каждая эпоха оставила свой след.

Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите главные достопримечательности и откроете для себя тихие улочки. Мы поделимся историями, благодаря которым город станет ближе и понятнее.
Личное свидание со Смоленском
Личное свидание со Смоленском
Личное свидание со Смоленском

Описание экскурсии

Вы увидите ключевые достопримечательности Смоленска:

  • Успенский кафедральный собор
  • фрагменты крепостной стены
  • башню Громовую
  • памятник Фёдору Коню
  • сад «Блонье» со знаменитым оленем

Пройдёте по улице Ленина, заглянете на площадь Ленина и к памятнику Михаилу Глинке.

Рассмотрите художественную галерею, бывшее Благородное дворянское собрание, кирху и знаменитое место встречи под часами.

Отыщете локации, о которых не пишут в путеводителях: памятник постовому Курицыну, Дом книги, тихие дворики, арки и атмосферные улочки.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника зодчему Фёдору Коню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 19 часов
Провели экскурсии для 4459 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
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из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

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