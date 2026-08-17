Смоленск — один из самых городов России, в котором каждая эпоха оставила свой след.
Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите главные достопримечательности и откроете для себя тихие улочки. Мы поделимся историями, благодаря которым город станет ближе и понятнее.
Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите главные достопримечательности и откроете для себя тихие улочки. Мы поделимся историями, благодаря которым город станет ближе и понятнее.
Описание экскурсии
Вы увидите ключевые достопримечательности Смоленска:
- Успенский кафедральный собор
- фрагменты крепостной стены
- башню Громовую
- памятник Фёдору Коню
- сад «Блонье» со знаменитым оленем
Пройдёте по улице Ленина, заглянете на площадь Ленина и к памятнику Михаилу Глинке.
Рассмотрите художественную галерею, бывшее Благородное дворянское собрание, кирху и знаменитое место встречи под часами.
Отыщете локации, о которых не пишут в путеводителях: памятник постовому Курицыну, Дом книги, тихие дворики, арки и атмосферные улочки.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника зодчему Фёдору Коню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 19 часов
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Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
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