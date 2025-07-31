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Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив. Сейчас также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.