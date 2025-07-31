Вместо обычной прогулки по улицам и переулкам предлагаю отправиться в велопутешествие по древнему городу, скрытому под землёй среди курганов.
Вы увидите, как был устроен ранний Смоленск, узнаете о «Золотой валькирии» и проедете по маршрутам первых поселенцев. А я обращу ваше внимание на интересные археологические находки, чтобы история этих мест ожила.
Вы увидите, как был устроен ранний Смоленск, узнаете о «Золотой валькирии» и проедете по маршрутам первых поселенцев. А я обращу ваше внимание на интересные археологические находки, чтобы история этих мест ожила.
Описание экскурсии
Мы побываем на по территории археологического заповедника «Гнёздово» — именно здесь, тысячу лет назад, зародился Смоленск. Территория, освоенная первыми жителями, была столь обширной, что пешком её обойти непросто. Поэтому мы отправимся исследовать живописный сосновый лес вдоль Днепра на велосипедах, чтобы лучше понять, как был устроен древний город.
Что будет на экскурсии:
- Посещение центра древнего города — укреплённого городища
- Знакомство с бытом жителей древнего селища
- Проезд между курганами и исследование больших захоронений в современных жилых кварталах
- Остановка на «Поле мечей» и рассказ о «Золотой валькирии»
Во время поездки вы узнаете:
- Чем знаменит этот уникальный археологический комплекс
- Какие тайны скрывают древние курганы
- Какие захоронения расположены в стороне от популярных маршрутов
- Как ведутся раскопки и чем занимаются археологи
- Какие находки сделали здесь учёные в разные эпохи
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Аренда велосипеда не включена в цену экскурсии. Можно приехать со своим велосипедом, можно арендовать (экскурсия для удобства начинается от велопроката). Стоимость аренды составит около 700 ₽ за велосипед
- Длина маршрута — 10 км по пересечённой местности (лес, поле). На пути предполагается форсирование ручья. Маршрут по силам детям от 7-8 лет
- Велопрогулку можно провести для компании до 15 человек — подробности в переписке
- С собой желательно иметь воду и репелленты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Глущенки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 3748 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Нам очень понравилась велоэкскурсия! Особая благодарность нашему чудесному экскурсоводу Андрею: очень доступная и качественная подача информации, было интересно и взрослым и подросткам. Чувствуется что Андрей очень хорошо владеет материалом об истории и археологии края! Прекрасный формат когда велопрогулка совмещена с экскурсией. Велопрокат тоже отличный! Спасибо!
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