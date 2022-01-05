Что вы можете увидеть 🤩

Мы увидим все «визитные карточки» Смоленска, поговорим о жизни города на протяжении нескольких веков и услышим живые истории о его жителях.

Смоленск в лицах его знаменитых жителей

Вы услышите увлекательные рассказы о нелегкой судьбе, которая выпала на долю славного города-героя Смоленска, о легендарных героях, об удивительных людях, прославивших Смоленский край на весь мир. Вы увидите памятник зодчему Федору Коню, композитору Михаилу Глинке, Александру Твардовскому и его знаменитому литературному персонажу Василию Теркину. Узнаете историю смоленских улиц, домов и площадей. Город очарует Вас богатством и красотой построек, разнообразием архитектурных стилей.

Каменная защитница Смоленска

В живописном Лопатинском саду мы осмотрим Королевскую крепость XVII века, где я расскажу о легендарных защитниках города и о том, как в Смоленске несколько раз решалась судьба всей России.

Возле Смоленской Крепостной стены вы услышите интересные факты о загадочной личности ее зодчего, о страшном проклятье, которое наложил на крепость Борис Годунов и узнаете, правда ли, что в подземельях крепости велись ожесточенные бои.

Взлеты и падения удивительного города

В Сквере Памяти Героев перед вами оживут сюжеты героического прошлого Смоленска, истории о его доблестных жителях, о тяжелых потерях и великих победах. Давайте вместе пройдем по улицам и площадям древнего города, и вы поразитесь, насколько Смоленск — удивительный город, в который обязательно захочется вернуться!

Важно знать: