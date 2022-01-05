«Зима в Смоленске» - обзорная экскурсия по праздничному городу

Групповая экскурсия даст возможность сэкономить и получить при этом полное представление о богатой истории

В группе
до 15 чел.
Групповая экскурсия даст возможность сэкономить и получить при этом полное представление о богатой истории и главных достопримечательностях Смоленска.

Вы отправитесь на прогулку по заснеженным городским паркам и площадям, увидите главную елку города, а также старинные и современные памятники, архитектуру разных эпох.

Вы не только совершите путешествие в прошлое города, но и почувствуете его праздничную атмосферу.
«Зима в Смоленске» - обзорная экскурсия по праздничному городу
«Зима в Смоленске» - обзорная экскурсия по праздничному городу
«Зима в Смоленске» - обзорная экскурсия по праздничному городу
«Зима в Смоленске» - обзорная экскурсия по праздничному городу
«Зима в Смоленске» - обзорная экскурсия по праздничному городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • Лопатинский сад
  • Крепостную стену
  • Блонье
  • Памятники зодчему Федору Коню, Михаилу Глинке и Александру Твардовскому
  • Площадь Победы
  • Сквер Памяти Героев
  • Королевскую крепость XVII века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы увидим все «визитные карточки» Смоленска, поговорим о жизни города на протяжении нескольких веков и услышим живые истории о его жителях.
Смоленск в лицах его знаменитых жителей
Вы услышите увлекательные рассказы о нелегкой судьбе, которая выпала на долю славного города-героя Смоленска, о легендарных героях, об удивительных людях, прославивших Смоленский край на весь мир. Вы увидите памятник зодчему Федору Коню, композитору Михаилу Глинке, Александру Твардовскому и его знаменитому литературному персонажу Василию Теркину. Узнаете историю смоленских улиц, домов и площадей. Город очарует Вас богатством и красотой построек, разнообразием архитектурных стилей.

Каменная защитница Смоленска

В живописном Лопатинском саду мы осмотрим Королевскую крепость XVII века, где я расскажу о легендарных защитниках города и о том, как в Смоленске несколько раз решалась судьба всей России.
Возле Смоленской Крепостной стены вы услышите интересные факты о загадочной личности ее зодчего, о страшном проклятье, которое наложил на крепость Борис Годунов и узнаете, правда ли, что в подземельях крепости велись ожесточенные бои.

Взлеты и падения удивительного города

В Сквере Памяти Героев перед вами оживут сюжеты героического прошлого Смоленска, истории о его доблестных жителях, о тяжелых потерях и великих победах. Давайте вместе пройдем по улицам и площадям древнего города, и вы поразитесь, насколько Смоленск — удивительный город, в который обязательно захочется вернуться!

Важно знать:

  • Экскурсия сборная, минимальное число участников — 5, максимальное — 15 человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Победы, у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Завершение: Дом Будникова
Когда и сколько длится
Когда: 2 и 3 января в 10:00, 5 января в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

2 и 3 января в 10:00, 5 января в 14:00

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