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Знакомьтесь, Смоленск!

Елена Е.
Елена Е. – Гид из Смоленска
Смоленск — один из древнейших русских городов.

Долгое время он стоял на страже и защищал Москву от западных врагов.

Здесь жили славяне и скандинавы, здесь Борис Годунов построил крепость, здесь останавливался Наполеон со своими войсками… Одним словом за 12 веков город 🏙️ пережил многое.

Я проведу вас по улочкам Смоленска — они могут поделиться с вами историями из прошлого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Смоленск!
Знакомьтесь, Смоленск!

Что вы увидите

  • Сквер Памяти героев
  • Памятник с орлами
  • Лопатинский сад
  • Королевский бастион
  • Смоленская Крепостная стена
  • Башня Громовая
  • Сад Блонье
  • Площадь Ленина
  • Успенский собор
  • Смотровая площадка
Если вы хотите проникнуться духом древнего города, услышать его многовековую историю 📖 и увидеть все самые знаковые его места, добро пожаловать на мою душевную и увлекательную экскурсию!
Мы прогуляемся по центру Смоленска и поговорим о жизни города на протяжении нескольких веков, осматривая старинные и современные памятники, архитектуру разных эпох.
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Смоленска и услышите живые истории о его жителях.
В живописном Лопатинском саду мы осмотрим Королевскую крепость XVII века, где я расскажу о легендарных защитниках города и о том, как в Смоленске несколько раз решалась судьба всей России.
Возле Смоленской Крепостной стены вы услышите интересные факты о загадочной личности ее зодчего, о страшном проклятье, которое наложил на крепость Борис Годунов и узнаете, правда ли, что в подземельях крепости велись ожесточенные бои.
В Сквере Памяти Героев перед вами оживут сюжеты героического прошлого Смоленска, истории о его доблестных жителях, о тяжелых потерях и великих победах.
Мы обязательно посетим главную «визитную карточку» Смоленска – Успенский собор, поражающий своим великолепием и хранящий 3 великие святыни. Я покажу вам икону Одигитрию, заступницу Смоленска, перед которой молилось русское войско накануне Бородинского сражения.
И напоследок мы полюбуемся живописным видом города, скрытого от глаз туристов, но хранящего немало тайн и городских легенд.
Давайте вместе пройдем по улицам и площадям древнего города и вы поразитесь, насколько Смоленск — удивительный город 🏙️, в который обязательно захочется вернуться!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Начало
🚩 Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину.
Место завершения
🏁 Успенский собор
Знакомьтесь, Смоленск!
Знакомьтесь, Смоленск!
Знакомьтесь, Смоленск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Е.
Елена Е.
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