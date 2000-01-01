Если вы хотите проникнуться духом древнего города, услышать его многовековую историю 📖 и увидеть все самые знаковые его места, добро пожаловать на мою душевную и увлекательную экскурсию!

Мы прогуляемся по центру Смоленска и поговорим о жизни города на протяжении нескольких веков, осматривая старинные и современные памятники, архитектуру разных эпох.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Смоленска и услышите живые истории о его жителях.

В живописном Лопатинском саду мы осмотрим Королевскую крепость XVII века, где я расскажу о легендарных защитниках города и о том, как в Смоленске несколько раз решалась судьба всей России.

Возле Смоленской Крепостной стены вы услышите интересные факты о загадочной личности ее зодчего, о страшном проклятье, которое наложил на крепость Борис Годунов и узнаете, правда ли, что в подземельях крепости велись ожесточенные бои.

В Сквере Памяти Героев перед вами оживут сюжеты героического прошлого Смоленска, истории о его доблестных жителях, о тяжелых потерях и великих победах.

Мы обязательно посетим главную «визитную карточку» Смоленска – Успенский собор, поражающий своим великолепием и хранящий 3 великие святыни. Я покажу вам икону Одигитрию, заступницу Смоленска, перед которой молилось русское войско накануне Бородинского сражения.

И напоследок мы полюбуемся живописным видом города, скрытого от глаз туристов, но хранящего немало тайн и городских легенд.

Давайте вместе пройдем по улицам и площадям древнего города и вы поразитесь, насколько Смоленск — удивительный город 🏙️, в который обязательно захочется вернуться!