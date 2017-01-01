Приглашаю Вас посетить имение, которое в XIX веке называли «Русскими Афинами». Здесь Вы ощутите атмосферу вдохновения и творчества, которая влекла сюда многих выдающихся людей.

В конце XIX века усадьба меценатки и коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала «художественным гнездом» известным в России и Европе. Здесь бывали и работали над своими шедеврами гениальные деятели русской культуры М. А. Врубель, И. Е. Репин, К. А. Коровин, С. Малютин, И. Ф. Стравинский, Ф. Шаляпин и другие.

В княжеском имении Вы посетите удивительное строение «Теремок» — шедевр русского зодчества, возведенный по проекту великого художника С. В. Малютина. Сейчас в сказочном домике находится уникальный музей русского живописного и декоративно-прикладного искусства. Здесь вы познакомитесь с изделиями талашкинских мастерских, а также акварелями М. А. Врубеля, керамикой Н. К. Рериха, мебелью, изготовленной по эскизам С. В. Малютина.

Также, Вы увидите удивительный фантазийный Храм Святого Духа, «плод» уникального творческого союза гениев! Над входом сохранилась великолепная мозаика «Спас Нерукотворный» — одно из лучших монументальных творений, выполненное знаменитым художником и философом-мистиком Н. К. Рерихом.

Вы сможете посетить бывшую сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, открытую княгиней М. К. Тенишевой, где сможете посидеть за партами и почувствовать себя учениками той эпохи.