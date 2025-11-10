Хотите не просто познакомиться с Абхазией, но и сохранить в фотографиях самые яркие моменты? Тогда добро пожаловать в фототур по самым красивым местам республики! В дружеской атмосфере, без суеты и беготни, мы посетим Юпшарский каньон и Голубое озеро, рассмотрим здание ресторана «Гагрипш» и завершим путешествие на берегу высокогорного озера Рица — жемчужины нашей страны.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Белые скалы — красивое место на берегу моря. В любую погоду здесь получаются атмосферные фото

— красивое место на берегу моря. В любую погоду здесь получаются атмосферные фото Ресторан «Гагрипш» — историческое здание Абхазии. Расскажу вам его любопытную историю

— историческое здание Абхазии. Расскажу вам его любопытную историю Гагрская колоннада . Сооружение выполнено в мавританском стиле. Сделаем красочные фото на фоне моря

. Сооружение выполнено в мавританском стиле. Сделаем красочные фото на фоне моря Стеклянный мост через реку. Пол у него прозрачный, но прочный. А какие открываются виды!

через реку. Пол у него прозрачный, но прочный. А какие открываются виды! Голубое озеро с прозрачной водой. Узнаете, насколько оно глубокое и как образовалось

с прозрачной водой. Узнаете, насколько оно глубокое и как образовалось Сказочный лес . В этом месте вы почувствуете себя, словно в сказке

. В этом месте вы почувствуете себя, словно в сказке Юпшарский каньон — одно из самых узких мест по дороге на озеро Рица. Вы почувствуете всю мощь и силу природы

— одно из самых узких мест по дороге на озеро Рица. Вы почувствуете всю мощь и силу природы Озеро Рица — самое живописное место на нашем маршруте! Тут я сделаю для вас лучшие фото на память

По пути я буду ловить вас в объектив своего iPhone 15 и рассказывать исторические факты об Абхазии. Почему её называют Страной Души? Кем была основана климатическая станция в Гагре? Какие фильмы и сериалы здесь снимались? Как и когда образовалась самое красивое озеро страны? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали