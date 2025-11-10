Хотите не просто познакомиться с Абхазией, но и сохранить в фотографиях самые яркие моменты? Тогда добро пожаловать в фототур по самым красивым местам республики! В дружеской атмосфере, без суеты и беготни, мы посетим Юпшарский каньон и Голубое озеро, рассмотрим здание ресторана «Гагрипш» и завершим путешествие на берегу высокогорного озера Рица — жемчужины нашей страны.
Описание фото-прогулки
- Белые скалы — красивое место на берегу моря. В любую погоду здесь получаются атмосферные фото
- Ресторан «Гагрипш» — историческое здание Абхазии. Расскажу вам его любопытную историю
- Гагрская колоннада. Сооружение выполнено в мавританском стиле. Сделаем красочные фото на фоне моря
- Стеклянный мост через реку. Пол у него прозрачный, но прочный. А какие открываются виды!
- Голубое озеро с прозрачной водой. Узнаете, насколько оно глубокое и как образовалось
- Сказочный лес. В этом месте вы почувствуете себя, словно в сказке
- Юпшарский каньон — одно из самых узких мест по дороге на озеро Рица. Вы почувствуете всю мощь и силу природы
- Озеро Рица — самое живописное место на нашем маршруте! Тут я сделаю для вас лучшие фото на память
По пути я буду ловить вас в объектив своего iPhone 15 и рассказывать исторические факты об Абхазии. Почему её называют Страной Души? Кем была основана климатическая станция в Гагре? Какие фильмы и сериалы здесь снимались? Как и когда образовалась самое красивое озеро страны? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Снимаю на iPhone 15. В день экскурсии отправлю вам от 50 фото (оригиналы)
- Поедем на автомобиле Volkswagen Polo
- Экскурсия подходит для всех. Физической выносливости не требуется. Дети до 18 лет могут пересекать границу в сопровождении родителей или совершеннолетних представителей с нотариально заверенным разрешением
- При себе необходимо иметь наличные. Оплата картой в некоторых местах недоступна
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Рицинский парк — 700 ₽ с человека и обед — по желанию
в пятницу в 08:00
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи и ж/д Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Сочи
Я обладаю обширными знаниями об истории, культуре и достопримечательностях Абхазии, что позволяет мне рассказывать интересные истории и факты о каждом месте. Мой профессионализм проявляется в умении организовывать и проводить экскурсииЗадать вопрос
