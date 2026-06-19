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Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи Съездите в Абхазию с детьми: Гагра, Рица и парк львов в одном маршруте, с остановками под семейный ритм Начало: У вашего отеля

Ближайшая альтернатива по смыслу: семейная поездка в Абхазию с парком львов и трансфером, чтобы всем было интересно