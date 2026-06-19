Мои заказы

Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы

Активное путешествие по необычным местам: яркие впечатления и релакс среди гор
В семейной поездке так важно, чтобы все остались довольны! Я составила маршрут по Абхазии, который понравится и взрослым, и детям. Папы и дедушки поймают форель своими руками. Мамы и бабушки оценят горячие источники и местное вино. А юные путешественники будут рады побывать на сафари в парке львов.
5
25 отзывов
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы

Описание экскурсии

Развлечения для всех и каждого

Я убеждена, что отпуск должен быть весёлым и запоминающимся! Чтобы вы отлично отдохнули всей семьёй, увидели природные красоты и неожиданные места, не нужно колесить по всему побережью. Отправляемся в Абхазию — излюбленный курорт для родителей с детьми. Вы удивитесь, сколько чудес таит в себе эта гостеприимная страна. А я позабочусь о том, чтобы вы наполнились впечатлениями, не устали и не заскучали.

Ваше семейное приключение

  • Первым делом я устрою вам завтрак на берегу моря. Сварю кофе в турке и угощу круассанами
  • Далее мы отправимся в Гагру: в советское время это был самый дорогой курорт. Увидим знаменитую колоннаду и Зимний театр, сцена которого принимала самого Шаляпина
  • С ноября по март в Абхазии созревают мандарины: мы заедем на дикие плантации и попробуем фрукты прямо с дерева
  • Потом отправимся на форелевое хозяйство. Там вы сможете самостоятельно поймать рыбку, а затем по желанию вам её приготовят по старинному рецепту
  • Следующая остановка — парк львов. Он занимает 50 га, обитатели находятся там в естественной среде. Вы увидите, какими весёлыми и нежными могут быть эти грозные животные.
  • Заглянем на старинную винодельню. Её владельцы покажут свои плантации и фруктовые сады и устроят дегустацию вина, которое в 2021 году было признано лучшим во всей Абхазии
  • В завершение поездки — спа-отдых в термальном комплексе «Приморское». Сероводородный источник богат минералами и микроэлементами. Температура воды в бассейне 47 градусов

Организационные детали

  • Экскурсионная часть проходит на территории Абхазии
  • Трансфер из места вашего проживания в Сочи и обратно включён в стоимость
  • Не забудьте про полотенца и купальные принадлежности

Дополнительные расходы

  • Прокат снастей для ловли рыбы. Приготовить пойманную форель — 220 ₽ за 100 г.
  • Посещение парка львов — 1000 ₽ с чел., дети до 4 лет бесплатно, до 7 лет — 700 ₽
  • Термальный источник — взрослый 300 ₽, дети с 6 до 12 лет — 150 ₽, дети до 6 лет — бесплатно

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Меня зовут Жанна, работаю гидом с 2018 года, провожу индивидуальные туры по Сочи, Абхазии и Красной Поляне. У меня есть авторские маршруты, которые вы не встретите на просторах интернета. Водительский стаж 11 лет, в прошлом занималась автоспортом. Сделаю один день вашего отдыха самым незабываемым.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
2
3
2
1
Ольга
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по времени нигде не ограничивали, очень вкусно пообедали на форелевой ферме, виды шикарные, дочка 15! лет оценила поездку и сказала что на такие экскурсии готова ездить сколько угодно. Огромное спасибо Виталию за его знания, прекрасное и безопасное вождение, рекомендую данную экскурсию!!!! Спасибо ❤️
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по
Вам был полезен этот отзыв?
А
11 ноября всей семьей были в Абхазии, экскурсовод Виталий заранее с нами связался,обговорили время и место. Забрали нас от отеля вовремя, как и договаривались, машина была комфортабельной, сам экскурсовод был
читать дальшеуменьшить

очень общительный много чего интересного рассказал!!! Сама экскурсия супер. Понравилось ВСЕ!!!! Мы в Абхазии были второй раз хотелось что то новое посмотреть и это прям само то что надо!!! Посоветовала бы каждому взглянуть на Абхазию и с этой стороны. Форелевое хозяйство💖!!!! Спасибо Виталию за интересно проведенное время!!!

11 ноября всей семьей были в Абхазии, экскурсовод Виталий заранее с нами связался,обговорили время и место.
11 ноября всей семьей были в Абхазии, экскурсовод Виталий заранее с нами связался,обговорили время и место.
11 ноября всей семьей были в Абхазии, экскурсовод Виталий заранее с нами связался,обговорили время и место.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Прекрасная поездка, все было комфортно и удобно. Виталий много интересного рассказал и дал новую идею к путешествию.
Прекрасная поездка, все было комфортно и удобно. Виталий много интересного рассказал и дал новую идею к путешествию.
Прекрасная поездка, все было комфортно и удобно. Виталий много интересного рассказал и дал новую идею к путешествию.
Прекрасная поездка, все было комфортно и удобно. Виталий много интересного рассказал и дал новую идею к путешествию.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам, очень понравилась рыбалка на форелевое ферме, ребенок в восторге от процесса ловли рыбы, за
читать дальшеуменьшить

15 минут поймали 1 кг. радужной форели, 3 шт. по 300 гр. (при желании можно ловить сколько угодно, только плати за улов), рыбу нам приготовили в ресторанчике при ферме, вкусно, заехали на ещё одну форелевую ферму, красивая природа, самшитовый лес, Охтарский скальный монастырь, бурная Черная речка, из посетителей были только мы, очень атмосферно, парк львом Прайд так же достоин внимания, заброшенная мандированая плантация так же впечатлила, особенно детей, мандарины срывали прямо с земли, в конце поездки по моей просьбе заехали в дьюти фри на границе, Жанне твёрдая 5 за экскурсию!

Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Вам был полезен этот отзыв?
А
10.04.23 ездили с Жанной в Абхазию. Хотим сказать ей большое спасибо. Не ограничивает во времени, много знает, рассказывает, очень интересный собеседник. Заезжали на белые скалы попить кофе с круассанами, останавливались
читать дальшеуменьшить

осматриваться у коллонады и заброшенного театра. Ездили на домашнюю винодельню, очень понравилось, ребята молодцы, рассказали много, продегустировали домашнее вино. Так же заехали в кафе перекусить с видом на море. Заезжали в парк львов и после - на горячие сероводородные источники. К сожалению, мандариновые плантации уже не сезон, но и без них мы очень хорошо отдохнули. От чего-то можно отказаться, если не хотите ехать. Смело можем порекомендовать эту экскурсию с Жанной.

10.04.23 ездили с Жанной в Абхазию. Хотим сказать ей большое спасибо. Не ограничивает во времени, много
10.04.23 ездили с Жанной в Абхазию. Хотим сказать ей большое спасибо. Не ограничивает во времени, много
10.04.23 ездили с Жанной в Абхазию. Хотим сказать ей большое спасибо. Не ограничивает во времени, много
10.04.23 ездили с Жанной в Абхазию. Хотим сказать ей большое спасибо. Не ограничивает во времени, много
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов. Завтракали прекрасным кофе на берегу моря, полюбовались на невероятные красоты, и прочувствовали максимально дружелюбную
читать дальшеуменьшить

атмосферу! Жанна учла все пожелания и реагировала на все просьбы, за что отдельное спасибо! Было много свободного времени, можно сделать миллион шикарных фото или просто наслаждаться видами. Львы устроили нам «звуковое шоу»😁! Погрелись в горячем источнике, поели мандарины прямо с деревьев, продегустировали множество вин😁 Вернулись заряжены впечатлениями. Обязательно вернемся! И если Вы все еще не можете выбрать экскурсию, то однозначно рекомендую выбрать экскурсию с Жанной! Просто 10 из 5

Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.
Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.
Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.
Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы»

Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи
На машине
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи
Съездите в Абхазию с детьми: Гагра, Рица и парк львов в одном маршруте, с остановками под семейный ритм
Начало: У вашего отеля
Ближайшая альтернатива по смыслу: семейная поездка в Абхазию с парком львов и трансфером, чтобы всем было интересно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 050 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Совместите прогулку по природе Черниговки и отдых в источниках Кындыг - отличный формат «активно + расслабиться»
Начало: в вашем отеле в Сочи
Похоже по идее «Абхазия + термы»: в программе и природные локации, и целебные источники, подходит для спокойного дня
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 900 ₽ за всё до 6 чел.
Старый Сухум и термы в селе Кындыг
На машине
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Старый Сухум и термы в селе Кындыг
Устройте день «Сухум + термы Кындыг»: прогулка по столице и тёплый отдых на горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Та же логика релакса в Абхазии: историческая прогулка и термальные источники в одном насыщенном дне
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
На автобусе
13 часов
-
10%
56 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
Откройте восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термы Кындыг и мандариновый сад за один день
Начало: Сочи/Адлер/Сириус
Похоже по формату семейной насыщенной поездки с термами и несколькими разными впечатлениями, как в главном предложении
Сегодня в 06:00
10 авг в 06:00
2340 ₽2600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 15 999 ₽ за экскурсию