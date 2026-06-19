В семейной поездке так важно, чтобы все остались довольны! Я составила маршрут по Абхазии, который понравится и взрослым, и детям. Папы и дедушки поймают форель своими руками. Мамы и бабушки оценят горячие источники и местное вино. А юные путешественники будут рады побывать на сафари в парке львов.
Описание экскурсии
Развлечения для всех и каждого
Я убеждена, что отпуск должен быть весёлым и запоминающимся! Чтобы вы отлично отдохнули всей семьёй, увидели природные красоты и неожиданные места, не нужно колесить по всему побережью. Отправляемся в Абхазию — излюбленный курорт для родителей с детьми. Вы удивитесь, сколько чудес таит в себе эта гостеприимная страна. А я позабочусь о том, чтобы вы наполнились впечатлениями, не устали и не заскучали.
Ваше семейное приключение
- Первым делом я устрою вам завтрак на берегу моря. Сварю кофе в турке и угощу круассанами
- Далее мы отправимся в Гагру: в советское время это был самый дорогой курорт. Увидим знаменитую колоннаду и Зимний театр, сцена которого принимала самого Шаляпина
- С ноября по март в Абхазии созревают мандарины: мы заедем на дикие плантации и попробуем фрукты прямо с дерева
- Потом отправимся на форелевое хозяйство. Там вы сможете самостоятельно поймать рыбку, а затем по желанию вам её приготовят по старинному рецепту
- Следующая остановка — парк львов. Он занимает 50 га, обитатели находятся там в естественной среде. Вы увидите, какими весёлыми и нежными могут быть эти грозные животные.
- Заглянем на старинную винодельню. Её владельцы покажут свои плантации и фруктовые сады и устроят дегустацию вина, которое в 2021 году было признано лучшим во всей Абхазии
- В завершение поездки — спа-отдых в термальном комплексе «Приморское». Сероводородный источник богат минералами и микроэлементами. Температура воды в бассейне 47 градусов
Организационные детали
- Экскурсионная часть проходит на территории Абхазии
- Трансфер из места вашего проживания в Сочи и обратно включён в стоимость
- Не забудьте про полотенца и купальные принадлежности
Дополнительные расходы
- Прокат снастей для ловли рыбы. Приготовить пойманную форель — 220 ₽ за 100 г.
- Посещение парка львов — 1000 ₽ с чел., дети до 4 лет бесплатно, до 7 лет — 700 ₽
- Термальный источник — взрослый 300 ₽, дети с 6 до 12 лет — 150 ₽, дети до 6 лет — бесплатно
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Меня зовут Жанна, работаю гидом с 2018 года, провожу индивидуальные туры по Сочи, Абхазии и Красной Поляне. У меня есть авторские маршруты, которые вы не встретите на просторах интернета. Водительский стаж 11 лет, в прошлом занималась автоспортом. Сделаю один день вашего отдыха самым незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Понравилось всё, забрали нас вовремя, узнала много новой и интересной информации, увидела то что хотела, по времени нигде не ограничивали, очень вкусно пообедали на форелевой ферме, виды шикарные, дочка 15! лет оценила поездку и сказала что на такие экскурсии готова ездить сколько угодно. Огромное спасибо Виталию за его знания, прекрасное и безопасное вождение, рекомендую данную экскурсию!!!! Спасибо ❤️
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А
11 ноября всей семьей были в Абхазии, экскурсовод Виталий заранее с нами связался,обговорили время и место. Забрали нас от отеля вовремя, как и договаривались, машина была комфортабельной, сам экскурсовод был
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Н
Прекрасная поездка, все было комфортно и удобно. Виталий много интересного рассказал и дал новую идею к путешествию.
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Е
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам, очень понравилась рыбалка на форелевое ферме, ребенок в восторге от процесса ловли рыбы, за
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А
10.04.23 ездили с Жанной в Абхазию. Хотим сказать ей большое спасибо. Не ограничивает во времени, много знает, рассказывает, очень интересный собеседник. Заезжали на белые скалы попить кофе с круассанами, останавливались
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Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов. Завтракали прекрасным кофе на берегу моря, полюбовались на невероятные красоты, и прочувствовали максимально дружелюбную
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