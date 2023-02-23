Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы

Активное путешествие по необычным местам: яркие впечатления и релакс среди гор

5
3 отзыва
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В семейной поездке так важно, чтобы все остались довольны! Я составила маршрут по Абхазии, который понравится и взрослым, и детям. Папы и дедушки поймают форель своими руками. Мамы и бабушки оценят горячие источники и местное вино. А юные путешественники будут рады побывать на сафари в парке львов.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
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Описание

Что вас ожидает

Развлечения для всех и каждого

Я убеждена, что отпуск должен быть весёлым и запоминающимся! Чтобы вы отлично отдохнули всей семьёй, увидели природные красоты и неожиданные места, не нужно колесить по всему побережью. Отправляемся в Абхазию — излюбленный курорт для родителей с детьми. Вы удивитесь, сколько чудес таит в себе эта гостеприимная страна. А я позабочусь о том, чтобы вы наполнились впечатлениями, не устали и не заскучали.

Ваше семейное приключение

☕Первым делом я устрою вам завтрак на берегу моря. Сварю кофе в турке и угощу круассанами.
🏛 Далее мы отправимся в Гагру: в советское время это был самый дорогой курорт. Увидим знаменитую колоннаду и Зимний театр, сцена которого принимала самого Шаляпина.
🍊С ноября по март в Абхазии созревают мандарины: мы заедем на дикие плантации и попробуем фрукты прямо с дерева.
🐟Потом отправимся на форелевое хозяйство. Там вы сможете самостоятельно поймать рыбку, а затем по желанию вам её приготовят по старинному рецепту.
🦁Следующая остановка — парк львов. Он занимает 50 га, обитатели находятся там в естественной среде. Вы увидите, какими весёлыми и нежными могут быть эти грозные животные.
🍷 Заглянем на старинную винодельню. Её владельцы покажут свои плантации и фруктовые сады и устроят дегустацию вина, которое в 2021 году было признано лучшим во всей Абхазии.
💨 В завершение поездки — спа-отдых в термальном комплексе «Приморское». Сероводородный источник богат минералами и микроэлементами. Температура воды в бассейне 47 градусов.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении детей для прохождения границы
  • Не забудьте про полотенца и купальные принадлежности

Дополнительные расходы

  • Вход на форелевое хозяйство: взрослый 250 руб., дети бесплатно. Прокат снастей для ловли рыбы — бесплатно. Приготовить пойманную форель — 120 руб. за 100 г.
  • Посещение парка львов — 500 руб. с человека, дети до 4 лет бесплатно
  • Термальный источник — взрослый 300 руб., дети с 6 до 12 лет — 150 руб., дети до 6 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 фев 2023
Всё понравилось!
Е
19 фев 2023
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам, очень понравилась рыбалка на форелевое ферме, ребенок в восторге от процесса ловли рыбы, за 15 минут поймали 1 кг. радужной форели, 3 шт. по 300 гр. (при желании можно ловить сколько угодно, только плати за улов), рыбу нам приготовили в ресторанчике при ферме, вкусно, заехали на ещё одну форелевую ферму, красивая природа, самшитовый лес, Охтарский скальный монастырь, бурная Черная речка, из посетителей были только мы, очень атмосферно, парк львом Прайд так же достоин внимания, заброшенная мандированая плантация так же впечатлила, особенно детей, мандарины срывали прямо с земли, в конце поездки по моей просьбе заехали в дьюти фри на границе, Жанне твёрдая 5 за экскурсию!
Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,Даже дождь который шел местами не испортил впечатление от поездки, маршрут составлен грамотно по интересным местам,
Людмила
19 фев 2023
Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов. Завтракали прекрасным кофе на берегу моря, полюбовались на невероятные красоты, и прочувствовали максимально дружелюбную атмосферу! Жанна учла все пожелания и реагировала на все просьбы, за что отдельное спасибо! Было много свободного времени, можно сделать миллион шикарных фото или просто наслаждаться видами. Львы устроили нам «звуковое шоу»😁! Погрелись в горячем источнике, поели мандарины прямо с деревьев, продегустировали множество вин😁 Вернулись заряжены впечатлениями. Обязательно вернемся! И если Вы все еще не можете выбрать экскурсию, то однозначно рекомендую выбрать экскурсию с Жанной! Просто 10 из 5
Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.Знакомство с Абхазией началось с экскурсии с Жанной и это было замечательно! Узнали множество интересных фактов.

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