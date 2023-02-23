Я убеждена, что отпуск должен быть весёлым и запоминающимся! Чтобы вы отлично отдохнули всей семьёй, увидели природные красоты и неожиданные места, не нужно колесить по всему побережью. Отправляемся в Абхазию — излюбленный курорт для родителей с детьми. Вы удивитесь, сколько чудес таит в себе эта гостеприимная страна. А я позабочусь о том, чтобы вы наполнились впечатлениями, не устали и не заскучали.
☕Первым делом я устрою вам завтрак на берегу моря. Сварю кофе в турке и угощу круассанами.
🏛 Далее мы отправимся в Гагру: в советское время это был самый дорогой курорт. Увидим знаменитую колоннаду и Зимний театр, сцена которого принимала самого Шаляпина.
🍊С ноября по март в Абхазии созревают мандарины: мы заедем на дикие плантации и попробуем фрукты прямо с дерева.
🐟Потом отправимся на форелевое хозяйство. Там вы сможете самостоятельно поймать рыбку, а затем по желанию вам её приготовят по старинному рецепту.
🦁Следующая остановка — парк львов. Он занимает 50 га, обитатели находятся там в естественной среде. Вы увидите, какими весёлыми и нежными могут быть эти грозные животные.
🍷 Заглянем на старинную винодельню. Её владельцы покажут свои плантации и фруктовые сады и устроят дегустацию вина, которое в 2021 году было признано лучшим во всей Абхазии.
💨 В завершение поездки — спа-отдых в термальном комплексе «Приморское». Сероводородный источник богат минералами и микроэлементами. Температура воды в бассейне 47 градусов.