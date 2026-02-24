Никогда не бывали на пляжных островах, но мечтаете туда попасть? Со мной вы перенесётесь из центра Сочи в атмосферный индонезийский уголок.
Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.
Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.
Описание фото-прогулки
Я знаю, где в Сочи находится удивительный островок, напоминающий тропический Бали. Он поразит вас атмосферой любви и спокойствия. Соломенные крыши домов, качели, комната с песком, ванная с видом на город, ароматы благовоний, этническая музыка… Здесь может случиться как индивидуальная съёмка, так и чувственная фотоистория для влюблённой пары.
Организационные детали
- Вы получите до 100 обработанных фотографий. Буду присылать их по готовности (до 2 недель) через облачное хранилище
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 III
- Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду лучше выбрать. На протяжении всей съёмки буду помогать в позировании
Дополнительные услуги
- Фотосессия в ванне с молоком и цветами +1000 руб.
- Услуги стилиста/визажиста — от 3000 руб.
Фотосессию для вас проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пасечная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 227 туристов
Наша команда профессиональных фотографов с радостью реализует ваши идеи в Москве и Сочи! Мы создаем атмосферу, в которой легко расслабиться, посмеяться и получить впечатляющие результаты. Наша цель — запечатлеть ваши
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
прекрасная локация, хорошая организация, все просто замечательно. Хоть было очень холодно, мы остались довольны фотосессие
Вам был полезен этот отзыв?
Фотосессия с Яной нам очень понравилась💯Яна подсказывала красивые позы, выбрала классные локации! Рекомендую 🔥
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет»
-
40%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Сходите на экспресс‑фотосессию в сердце Сочи - час съёмки с профессионалом и быстрые готовые кадры
Начало: У Морпорта
Короткая профессиональная съёмка в центре города - похожий формат по длительности и цели (стильные портреты)
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от 3900 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
Посетите фотопрогулку по центральному Сочи - стильные снимки у Морского вокзала и архитектуры
Начало: У Морского вокзала
Короткая городская фотосъёмка с профессионалом - близкая альтернатива для тех, кто предпочитает урбан‑фон
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от 5250 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Фотопрогулка
до 3 чел.
«Улыбочку!» Прогулка по Сочи с фотографом
Сходите на «Улыбочку!» - часовая фотопрогулка с фотографом и живыми ракурсами по знаковым местам
Начало: В Морском порту Сочи
Короткая индивидуальная фотопрогулка с акцентом на живые кадры и быстрый результат
Завтра в 18:30
14 авг в 08:00
от 5000 ₽
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Привет из 60-х! Фотопоездка по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатитесь на ретро‑ «Волге» и получите атмосферные кадры в стиле 60‑х на фоне природных локаций
Тематическая фотопоездка с реквизитом и профессиональной съёмкой - альтернативный стилизованный опыт
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 11 000 ₽ за экскурсию