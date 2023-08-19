Получить профессиональные снимки в окружении тропических растений
Никогда не бывали на пляжных островах, но мечтаете туда попасть? Со мной вы перенесётесь из центра Сочи в атмосферный индонезийский уголок.
Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.
Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я знаю, где в Сочи находится удивительный островок, напоминающий тропический Бали. Он поразит вас атмосферой любви и спокойствия. Соломенные крыши домов, качели, комната с песком, ванная с видом на город, ароматы благовоний, этническая музыка… Здесь может случиться как индивидуальная съёмка, так и чувственная фотоистория для влюблённой пары.
Организационные детали
- Вы получите до 100 обработанных фотографий. Буду присылать их по готовности (до 2 недель) через облачное хранилище
- Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду лучше выбрать. На протяжении всей съёмки буду помогать в позировании.
Дополнительные услуги
- Фотосессия в ванне с молоком и цветами +1000 руб.
- Услуги стилиста/визажиста — от 3000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Пасечная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Сочи
Я живу в Сочи и профессионально занимаюсь фотографией. Хочу, чтобы вы полюбили этот чудесный город — и то, как он раскроет ваши лучшие черты. Я всегда стремлюсь создать лёгкую атмосферу на фотопрогулке. Подбираю самые гармоничные декорации, будь то городские пейзажи, южная природа или даже яхта. А во время фотосессии помогаю чувствовать себя легко и непринуждённо. Уверена, что мы подружимся!
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