Мои заказы

Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет

Получить профессиональные снимки в окружении тропических растений
Никогда не бывали на пляжных островах, но мечтаете туда попасть? Со мной вы перенесётесь из центра Сочи в атмосферный индонезийский уголок.

Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.
5
2 отзыва
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет
Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет

Описание фото-прогулки

Я знаю, где в Сочи находится удивительный островок, напоминающий тропический Бали. Он поразит вас атмосферой любви и спокойствия. Соломенные крыши домов, качели, комната с песком, ванная с видом на город, ароматы благовоний, этническая музыка… Здесь может случиться как индивидуальная съёмка, так и чувственная фотоистория для влюблённой пары.

Организационные детали

  • Вы получите до 100 обработанных фотографий. Буду присылать их по готовности (до 2 недель) через облачное хранилище
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 III
  • Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду лучше выбрать. На протяжении всей съёмки буду помогать в позировании

Дополнительные услуги

  • Фотосессия в ванне с молоком и цветами +1000 руб.
  • Услуги стилиста/визажиста — от 3000 руб.

Фотосессию для вас проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пасечная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 227 туристов
Наша команда профессиональных фотографов с радостью реализует ваши идеи в Москве и Сочи! Мы создаем атмосферу, в которой легко расслабиться, посмеяться и получить впечатляющие результаты. Наша цель — запечатлеть ваши
читать дальшеуменьшить

яркие моменты в незабываемых кадрах. Знаем лучшие локации для создания красивых фотографий и готовы использовать их для вас. Мы всегда стремимся создать лёгкую атмосферу на фотопрогулке. Помогаем чувствовать себя легко и непринуждённо. Отправляйтесь на прогулку с нами — и мы превратим вашу фотосессию в настоящее произведение искусства!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
прекрасная локация, хорошая организация, все просто замечательно. Хоть было очень холодно, мы остались довольны фотосессие
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Фотосессия с Яной нам очень понравилась💯Яна подсказывала красивые позы, выбрала классные локации! Рекомендую 🔥
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Балийская вилла - в центре Сочи! Необычный фотосет»

Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Пешая
30 минут
-
40%
47 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Сходите на экспресс‑фотосессию в сердце Сочи - час съёмки с профессионалом и быстрые готовые кадры
Начало: У Морпорта
Короткая профессиональная съёмка в центре города - похожий формат по длительности и цели (стильные портреты)
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от 3900 ₽6500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
Пешая
1 час
-
30%
114 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
Посетите фотопрогулку по центральному Сочи - стильные снимки у Морского вокзала и архитектуры
Начало: У Морского вокзала
Короткая городская фотосъёмка с профессионалом - близкая альтернатива для тех, кто предпочитает урбан‑фон
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от 5250 ₽7500 ₽ за всё до 4 чел.
«Улыбочку!» Прогулка по Сочи с фотографом
Пешая
1 час
-
50%
32 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
«Улыбочку!» Прогулка по Сочи с фотографом
Сходите на «Улыбочку!» - часовая фотопрогулка с фотографом и живыми ракурсами по знаковым местам
Начало: В Морском порту Сочи
Короткая индивидуальная фотопрогулка с акцентом на живые кадры и быстрый результат
Завтра в 18:30
14 авг в 08:00
от 5000 ₽10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Привет из 60-х! Фотопоездка по Сочи на ретроавтомобиле
На машине
3.5 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Привет из 60-х! Фотопоездка по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатитесь на ретро‑ «Волге» и получите атмосферные кадры в стиле 60‑х на фоне природных локаций
Тематическая фотопоездка с реквизитом и профессиональной съёмкой - альтернативный стилизованный опыт
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 11 000 ₽ за экскурсию