Никогда не бывали на пляжных островах, но мечтаете туда попасть? Со мной вы перенесётесь из центра Сочи в атмосферный индонезийский уголок. Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Я знаю, где в Сочи находится удивительный островок, напоминающий тропический Бали. Он поразит вас атмосферой любви и спокойствия. Соломенные крыши домов, качели, комната с песком, ванная с видом на город, ароматы благовоний, этническая музыка… Здесь может случиться как индивидуальная съёмка, так и чувственная фотоистория для влюблённой пары.

Организационные детали

Вы получите до 100 обработанных фотографий. Буду присылать их по готовности (до 2 недель) через облачное хранилище

Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 III

Для подготовки к фотосессии я проведу предварительную консультацию и подскажу, какую одежду лучше выбрать. На протяжении всей съёмки буду помогать в позировании

Дополнительные услуги

Фотосессия в ванне с молоком и цветами +1000 руб.

Услуги стилиста/визажиста — от 3000 руб.

Фотосессию для вас проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды.