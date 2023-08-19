Никогда не бывали на пляжных островах, но мечтаете туда попасть? Со мной вы перенесётесь из центра Сочи в атмосферный индонезийский уголок.



Стильная экологичная отделка, этнические костюмы и декор, терраса с видом на горы — вот вы и на вилле! Здесь съёмка превратится в творческий процесс, во время которого вы откроете в себе море креативных идей и энтузиазма.